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大專足聯／北市大延長賽4比2南華　闖進決賽對決輔大

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▲▼ 大專盃八強,北市大vs南華, 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲北市大晉級決賽。（圖／記者謝孟儒攝）

記者林育正／桃園報導

大專足球聯賽4強戰，北市大拼到延長賽4比2擊敗南華大學，驚險搶下最後一張決賽門票，將在4月7日的決賽碰上尋求連霸的輔仁大學。

開賽才3分鐘，南華大學傳中，齊力思趁著防守球員不注意插上，在毫無被干擾的狀況下將球頂進，1比0領先北市大。比賽中雙方攻勢都相當猛烈，20分鐘陳威仁丟「手榴彈」直接進到小禁區，陳瑞杰頭球進1比1平手。

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隨後南華大學連續展開幾波攻勢，齊力思嘗試一腳遠射結果打中門楣，黑能也浪費大好機會一腳踢飛沒能擴大領先。回過頭來換潘昱廷嘗試一腳吊射，但被門將穩穩接下來。北市大和南華進攻你來我往相當激烈，下半場雙方拿出各種武器，有頭球、吊射等等有進球機會，可惜不是被門將沒收，就是角度差了一點，進攻大戰相當精彩。

第84分鐘馮少祺有單刀機會，不過南華門將迅速出擊將球撲下，化解北市大最好的得分機會。而在正規時間結束前，門將段昍控球遭壓迫出禁區，球甚至被搶走，不過南華丹尼爾卻在空門的時候沒有選擇直接轟門，浪費絕殺北市大的機會，雙方1比1進入延長賽。

延長賽開始沒多久，北市大後衛清球就發生失誤，南華前鋒盧安單刀把握進球機會2比1全隊陷入瘋狂。可惜他們沒能高興太久，陳瑞杰將球挑過門將後自己將球頂進2比2平手。延長賽17分鐘，許復盛開自由球，馮少祺在門前補腳破門3比2要回領先。

「我第二波跑太快了，我有進球的欲望。」馮少祺慶祝時被隊友祝，但他說與其感到開心，其實自己已經抽筋。20分鐘北市大又得到自由球機會，陳威仁頭鎚破網4比2，最後北市大順利擊敗南華晉級決賽，將與輔仁大學在最終決賽會師。

雙方球員到最後幾乎用盡體力，靠著意志力在撐，「互相鼓勵，不放棄，多為隊友跑一步。」踢進致勝球的馮少祺說，「南華巴西人真的很粗，個人能力很好，大粗！」

▲▼南華大學對北市大取得進球。（圖／記者林育正攝）

▲南華大學對北市大取得進球。（圖／記者林育正攝）

關鍵字： 大專足聯
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