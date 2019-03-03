中學五人制／不只體育班要運動　阿蓮女足創隊給普通班機會

▲高市阿蓮女足(橘)。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

為了讓普通班學生也有踢球機會，高雄阿蓮國中創立女足隊，並在今年首度參加中學五人制錦標賽，成立至今不過6個月，教練吳啓明說，「學校希望學生不只讀書，也能重視運動，讓運動不再只是體育班的事，而是所有人都能享受的事。」

去年因為有經費，吳啓明特別帶領從體育班挑出來的小朋友參加11人制比賽，並拿下第八名的成績，校方因此希望能持續組隊，吳啓明說，加上想要給普通班學生踢球運動的機會，不要只著重在體育班，「所以我們去年組隊全部都招收普通班的學生，讓普通班小朋友不止讀書，也能運動。」

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阿蓮國中男足為體育班，女足則在吳啓明的帶領下創立，全隊目前15人，「大家都是從國中開始練，小學都沒有什麼運動基礎，練到現在也不過5、6個月，但小朋友很爭氣也很堅持，總是有辦法抗衡教練給的訓練，這次出來比賽也打得不錯，目標是希望進入8強，但是畢竟是第一次出來參賽很難，不過也當作是一次經驗。」

儘管學生來自普通班，但女足隊也要求課業，在練球之餘球員們也必須顧好功課，「我們每天練完球後吃完飯，就會留下來晚自習，學校在這一方面做得還不錯，不會因為運動而荒廢課業。」

目前錦標賽決賽小組循環賽結束，阿蓮女足以0比8不敵台東大武、0比6輸給桃市龍興、1比0擊敗竹縣新湖，排名小組第三，接下來將在4日面對竹縣博愛，爭取進入8強的機會。

▲阿蓮女足(橘)擊敗竹縣新湖。（圖／記者顏如玉攝）