運動雲

> >

中學五人制／不只體育班要運動　阿蓮女足創隊給普通班機會

ETtoday運動雲

▲中學五人制，高市阿蓮女足(橘)。（圖／記者顏如玉攝）

▲高市阿蓮女足(橘)。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

為了讓普通班學生也有踢球機會，高雄阿蓮國中創立女足隊，並在今年首度參加中學五人制錦標賽，成立至今不過6個月，教練吳啓明說，「學校希望學生不只讀書，也能重視運動，讓運動不再只是體育班的事，而是所有人都能享受的事。」

去年因為有經費，吳啓明特別帶領從體育班挑出來的小朋友參加11人制比賽，並拿下第八名的成績，校方因此希望能持續組隊，吳啓明說，加上想要給普通班學生踢球運動的機會，不要只著重在體育班，「所以我們去年組隊全部都招收普通班的學生，讓普通班小朋友不止讀書，也能運動。」

請繼續往下閱讀...

阿蓮國中男足為體育班，女足則在吳啓明的帶領下創立，全隊目前15人，「大家都是從國中開始練，小學都沒有什麼運動基礎，練到現在也不過5、6個月，但小朋友很爭氣也很堅持，總是有辦法抗衡教練給的訓練，這次出來比賽也打得不錯，目標是希望進入8強，但是畢竟是第一次出來參賽很難，不過也當作是一次經驗。」

儘管學生來自普通班，但女足隊也要求課業，在練球之餘球員們也必須顧好功課，「我們每天練完球後吃完飯，就會留下來晚自習，學校在這一方面做得還不錯，不會因為運動而荒廢課業。」 

目前錦標賽決賽小組循環賽結束，阿蓮女足以0比8不敵台東大武、0比6輸給桃市龍興、1比0擊敗竹縣新湖，排名小組第三，接下來將在4日面對竹縣博愛，爭取進入8強的機會。

▲中學五人制，高市阿蓮女足(橘)。（圖／記者顏如玉攝）

▲阿蓮女足(橘)擊敗竹縣新湖。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制中學五人足高雄阿蓮
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中學五人制／提升球員實力　東體女足學著自主討論戰術

中學五人制／課業達標才能參賽　台東新生女足5人難能可貴

中學五人制／去年拿季軍添信心　台東大武二度挑戰4強

中學五人制／比賽要先對自己滿意　東港女足明年恐解散

熱門新聞

中職／中信兄弟啦啦隊補強　松鼠跳槽加入PS

高中木聯／高苑攻守名單寫錯沒收　平鎮裁定勝進冠軍戰

費德勒奪生涯第100冠史上第二人　宰西西帕斯甜蜜復仇

影／日本球迷中文吶喊！「最強金牌柏融大王」應援曲響徹北海道

日職／札幌主場首秀掛蛋　王柏融自認太興奮

中職／張志豪開轟白搭　中信7比9不敵桃猿

讀者回應

﻿

最新新聞

1花蓮秀林比完中學五人制改回11人

2愛河國際鐵人三項林國手張綺文封后

3穀保王彥程降速不擔憂

4高偉誠第二年挑戰賽　每項要再補足

5中學五人制阿蓮女足給普通班踢球機會

熱門新聞

1兄弟啦啦隊補強　松鼠跳槽加入PS

2高苑名單寫錯沒收　平鎮進冠軍戰

3費德勒奪生涯第100冠

4「最強金牌柏融大王」應援曲響徹北海道

5札幌首秀掛蛋　王柏融自認太興奮

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

不僅打擊優異！日媒讚：王柏融守三壘夠水準

展現4棒價值　王柏融連8場敲安火腿先馳得點

沖繩現場／跟往年一樣去打！　王柏融：讓大家看到我每天出賽

女歌手唱加速版《你要的全拿走》　林俊傑傻眼：好難喔！

蕭敬騰一句「假兄弟」 王嘉爾要記一輩子了XDD ｜這就是原創

腦性麻痺+心臟病從小被人當智障　叫賣果凍努力存活：「我不是乞丐」

畢書盡踢館《歌手》連飆3高音　網爆雞皮：我跪了！

台灣燈會塞爆！無名功臣「沒吃飯」　掃廁所到天亮...1.5萬網狂讚：眼睛濕了
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366