中學五人制／比賽要先對自己滿意　東港女足明年恐解散

▲屏縣東港(紅)vs中市雙十。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

去年自發組成的東港高中國中部女足隊，今年再度來參與中學五人制錦標賽，教練陳慶進說，這次球員和去年都一樣，只是多了一個從社團找來的守門員，「我們沒有新進的低年級球員，明年她們都畢業後可能也女足也不會出來參賽了。」

屏東東港高中國中部男足隊頗負盛名，是國內強權之一，不過今年意外在南區複賽止步，而女足則在近日來到台北參與決賽，這群娘子軍去年自發組成球隊，和男生一同訓練後、接受高強度的衝撞，也讓女足進步神速，去年首度參賽就拿下錦標賽第七名。

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今年多了一位從社團找來的守門員，東港女足再度出來參賽，「我們希望至少打進8強，不過最重要的還是她們盡力打就好，只要她們打得認真，我不會去計較輸贏，每場比賽結束我都會問她們，滿不滿意自己的表現。」

「如果你對自己不滿意，別人就不會對你滿意。」陳慶進說，不管未來女足會不會再參賽，還是今年結束後就會解散，但每一次比賽球員們都得為自己的精神、態度負責，「當然教練還是會在賽後做檢討，但球員得先拿出最認真的表現，否則我訓話一樣不會留情面。」

東港女足沒有招生，都是自己喜歡踢球的球員自己加入，不過今年沒有新生加入，加上校長擔心教練一人負擔國中、高中男足太累，陳慶進說，因此今年女足比完賽後，可能就會解散，未來還會不會再組隊，就看有沒有球員想要練了。