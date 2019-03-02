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中學五人制／台東體中力拼三連霸　目標去西班牙比賽

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▲中學五人制，台東體中國中部女足，踢球女孩兒。（圖／記者顏如玉攝）

▲台東體中國中部女足力拼三連霸。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）

記者顏如玉／台北報導

身為女足強權的台東體中國中部女足，1日迎接中學五人制錦標賽決賽，總教練陳書源表示，今年的目標一樣是放在冠軍，希望能力拼三連霸，「前三名有經費補助，希望我們可以奪冠後去拿這筆錢去西班牙或葡萄牙比賽。」

東體國中部大多收來自太平、成功國小的球員，陳書源說，這兩隊的球員實力都相當不錯，「今年太平國小就拿下協會盃、體育署盃第一名，成功國小也有體育署盃第二名，我們台東的基層帶得不錯，來到國中技術都在，也比較好銜接，目前國中部大概13人。」

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再度來參加錦標賽，東體的目標很簡單，就是要拿下冠軍，完成三連霸，「而且今年前三名有補助機票錢，可以讓球員去國外比賽，這是一個機會，也是給學生一個短期的目標，讓她們去國外看看，目前是設定西班牙，當然葡萄牙也不錯，因為五人制國家隊總教練阿迪爾(Adil Amarante)就是葡萄牙人。」

東體教練陳書源，去年曾選入U20五人制國家隊教練，與自強國中教練盧家賢、新豐高中教練蔡伯恩及總教練張仟縈一同到日本移訓，但因代表隊練習頻繁，陳書源坦言對他來說相當不便，因此後來選擇退出，「未來還是會有機會的，而且我有空的時候也會去跟他們一起訓練，從阿迪爾身上學習，他的觀念、訓練方式都是頂級的，也讓我們更清楚怎麼帶隊。」

▲中學五人制，台東體中國中部女足，踢球女孩兒。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制中學五人足踢球女孩兒台東體中三連霸西班牙
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