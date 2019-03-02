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中學五人制／5點起床搭4班車就為練球　桃園龍興從零開始

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▲中學五人制，桃園龍興(橘)vs高市阿蓮。（圖／記者顏如玉攝）

▲桃園龍興女足。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

去年剛成立體育班，桃園龍興國中男女足今年首度參與中學五人制錦標賽，不過因為學區內小學沒有足球隊，球員多來自外地，教練鄭仕捷坦言，球員每天都要早上5點就起床，搭4班車到學校只為了練球，加上很多球員都沒有基礎，「他們為了練球，真的很勤勞，也很辛苦。」

桃園分為南北區，北區以慈文國中為主，鄭仕捷說，南區委員會也想組成足球隊，因此找到龍興國中，不過因為附近學區沒有小學在練足球，交通又比較不方便，「我平常帶男女足以外，還要去別的學區的基層找球員，去年第一年成立女足才2個球員、男足5個，所以沒辦法出來參賽，今年是我們第一年參與錦標賽。」

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▲中學五人制，桃園龍興(橘)vs高市阿蓮。（圖／記者顏如玉攝）

▲桃園龍興(橘)小組賽第二戰面對高市阿蓮。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）

「我的球員都要早上5點就起床，搭4班車才會到學校，就為了練球，真的很辛苦。」鄭仕捷說，不過大家就是一起從零開始到現在，「我常跟我球員講，我們來這裡就是來學習，目標是設定女足打進8強，之前聯賽我們有打進複賽，就覺得第一階段目標達成。」

不過在比賽之外，龍興最重視的還是紀律和態度，「我們教的東西不只球場上，球場外也用得到，我們的隊訓就是『只有團隊，沒有個人』，這句話也印在我們隊服上，因為足球本來就是團隊，我今天踢得再好，其他人沒有互相，這個團隊還是零。」

因為只有一個教練在帶隊，因此男女足都一起訓練，鄭仕捷表示，「我是把女足當男生在練，我都告訴她們，踢球不是看人，你想要踢球，你身邊的人就都是隊友，不會有男女之分，因此她們也沒有什麼不習慣這樣的想法。」

▲中學五人制，桃園龍興(橘)vs高市阿蓮。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制中學五人足桃園龍興
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