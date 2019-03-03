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中學五人制／提升球員實力　東體女足學著自主討論戰術

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▲中學五人制，台東體中國中部女足，踢球女孩兒。（圖／記者顏如玉攝）

▲台東體中國中部女足隊長莊雨螢。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）

記者顏如玉／台北報導

國中女足勁旅台東體中，在本次中學五人制決賽首戰因對手棄權輪空，因此和其他球隊進行友誼賽，暫停時教練陳書源特別讓球員自主討論戰術，「我覺得有些東西要自己去主動，才會學到更多東西。」

不過2日面對正式比賽碰上同為強隊的高雄右昌，東體卻打得綁手綁腳，雖然最終贏球，但過程中球員不再自主討論，教練甚至一度嚴厲地和球員講話，陳書源坦言，球員可能因為知道對手實力差不多，打起來比較放不開，「加上帶領討論的隊長狀態沒有很好，所以我才會直接跟球員做提醒。」

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▲中學五人制，台東體中女足莊雨螢(白)。（圖／記者顏如玉攝）

▲台東體中對高雄右昌(藍)打得放不開。（圖／記者顏如玉攝）

雖然比賽內容可能不如預期，但賽後球員仍會自主檢討，不用教練擔心，而擔任隊長、同時也是在自主討論時擔任領導的莊雨螢也認為此役自己不在況狀內，「可能因為第一場還沒進入狀態。」

若是比賽狀態不錯，陳書源表示還是會讓球員自己討論，「畢竟有些東西要自己去主動，他們聽進去以後，要內化成自己的東西，當然我也會在旁邊聽他們怎麼討論，但要提升她們的能力，就得讓他們自己去學習。」，而主力莊雨螢也表示，過去學姊也是這樣帶著她們討論，「我現在國三了，也想給國二學妹一點經驗，讓她們知道未來要怎麼去帶領學妹。」

關鍵字： 中學五人制中學五人足台東體中女足
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