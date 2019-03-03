中學五人制／課業達標才能參賽　台東新生女足5人難能可貴

▲中學五人制，台東新生女足(紅)。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

中學五人制錦標賽國女組這次出現多對台東球隊，除了強權台東體中外，還有第二度參賽的台東大武，及首度參賽的台東新生，帶領新生女足的教練宋柏勳表示，球隊沒有特別要求成績，只希望球員能盡量學，「她們練得很少，能有今天的表現我已經覺得難能可貴。」

因為資源挹注計畫與國中端合作，因此台東高商、新生國中都組成男女足隊，由宋柏勳一人帶領，本次來參加的新生女足隊，球員多半沒有足球基礎，都是從去年開學後加入球隊才開始練習，「因為我們訓練時間不多，所以很少練基本，先從遊戲中讓她們找到熱忱，再靠著比賽累積經驗。」

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▲台東新生(紅)vs嘉縣過溝。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）



雖然球技可能稍不如其他隊，但新生球員卻相當主動，宋柏勳備感欣慰地說，「她們都很認真自主討論戰術，自己分工該怎麼做，我其實不用太擔心她們，跟她們講怎麼做，她們就會努力做到最好。」

不過要想出來參賽，球員還是有功課壓力，宋柏勳說，女足隊其實總共8人，但只有課業達到任課老師要求的球員才能出來參賽，因此這次只有5人來參賽，「一開始她們沒有進入狀況，但兩天比賽下來已經漸漸找到節奏，學會如何快速適應比賽，我覺得她們的表現真的難能可貴。」

首次參與全國賽，新生沒有設定目標，只希望球員能像海綿一樣，能學多少學多少，「這是很重要的經驗，像我們在台東縣內都遇到體中，她們太強了，來到這裡可以跟更多不同球隊交流，學習不同打法、戰術，進步才會多。」