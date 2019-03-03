中學五人制／比完賽練回11人制　花蓮秀林為銜接體中準備

▲花蓮秀林女足(黑)過去都以11人制為主。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

由國家隊女足陳雅惠帶領的花蓮秀林國中，今年因為人數不足報名中學五人制錦標賽，期盼本次賽事能再度挺進4強，陳雅惠坦言，比完賽後就會回歸11人制訓練，除了因為自己就是11人制出身以外，校方也希望能踢11人，未來畢業後銜接上花蓮體中。

去年忙著集訓亞運，陳雅惠幾乎一整年都不在秀林國中，亞運結束後，她又帶領U19到塔吉克比賽，直到11月才回到秀林，「那時候有些球員離開，球隊人數比較少，我很猶豫要報名11人還是五人，畢竟我們一直都練11人，五人在訓練上會有點困難。」，但考慮到人數，最終還是決定報名五人制。

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▲花蓮秀林女足(黑)擊敗嘉縣過溝，排名小組第一。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）



直到教練於11月回歸，球員也漸漸回來，目前秀林全隊14人，不過已經報名五人制，還是得拿出好成績，「我前陣子有選進五人制的代表隊培訓，可以學到一些觀念，除此之外也有去YouTube看影片，但其實從比賽中還是可以看得出來，我們的跑位很明顯就是11人制的方式。」

秀林國中多招收新城、富世、澳花、北埔等國小的球員，基礎都打得不錯，這次來參與五人制，希望能將成績再度推進，「上次我們踢五人制應該是拿下第四名，這次當然希望還是打進4強，然後努力把排名再往前推進。」

不過，錦標賽、聯賽結束後，秀林女足就會再練回11人制，陳雅惠說，「畢竟我也是11人出來的，校長也希望我們能以11人為主，未來比較好銜接上花蓮體中。」