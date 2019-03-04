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踢球女孩兒／東體莊雨螢身材高挑球技佳　足球外還有護士夢

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▲中學五人制，台東體中國中部女足，踢球女孩兒。（圖／記者顏如玉攝）

▲台東體中國中部女足莊雨螢(左)。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

台東體中國中部女足隊為國內強權，在本次中學五人制錦標賽國女組要挑戰三連霸，其中身材超過170公分、球技也十分突出的莊雨螢更是備受關注，但東體教練陳書源坦言，目前還在跟她溝通未來是否要繼續踢球，因為她還有個護士夢。

莊雨螢超過170公分的身高，是東體整個國、高中最高的球員，陳書源說，「這個孩子的身材、協調、球技都很適合走體育這條，頭腦也很聰明，在場上懂得思考，但同時也是個很有主見的球員，她對未來還有別的想法，想走護士，所以目前我們還在跟她溝通，希望能留住她。」

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▲中學五人制，台東體中女足，莊雨螢。（圖／記者顏如玉攝）

▲莊雨螢身材等各方面都不錯，適合走體育這條路。（圖／記者顏如玉攝）

過去就讀太平國小的莊雨螢，小二就加入球隊，雖然中間曾因人數不夠解散一年，但後來仍會到球隊踢到現在，「當初覺得踢球很好玩，還有點心吃，現在卻會覺得有點累，加上看不到女足的未來，所以才在猶豫到底要不要繼續踢球，但畢竟努力這麼久了，突然放棄也會覺得很可惜。」

不只運動方面表現好，莊雨螢在課業上也是數一數二，幾乎都是班上前三名，「因為我知道如果以後不踢球，還是必須要讀書，我不想跟外面落差太大，所以上課會很認真聽、不會睡覺。」

會想要走護士這條路，莊雨螢說，因為有穩定的薪水，家人也都可以接受，不過因為台東沒有護校，所以也可能到外縣市就讀，「現在走哪條路都還不確定，還會跟家人再討論，或是看看我會考的成績再決定吧。」，現在，莊雨螢只想專注在當下，好好為球隊奮戰，完成三連霸為自己的國中生涯畫下完美句點。

▲中學五人制，台東體中國中部女足，踢球女孩兒。（圖／記者顏如玉攝）

▲國三的莊雨螢也會為學妹講解戰術。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制踢球女孩兒東體莊雨螢護士
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