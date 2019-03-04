踢球女孩兒／整個中華女足都是偶像　阿蓮曹玟玲盼為校爭光

▲高市阿蓮女足曹玟玲(橘)。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

高雄阿蓮國中為了給普通班踢球機會，去年創立了女足隊，並在近日參與中學五人制錦標賽，其中剛升上國一的曹玟玲雖然接觸足球不過6個月，卻拼勁十足，受到教練吳啓明肯定，練球之餘也會上網觀看中華女足比賽，曹玟玲表示中華隊就是她的偶像，期盼自己也能為校爭光。

身高不足150公分，在球場上顯得矮小，曹玟玲卻不受身材影響，整場比賽拼勁十足以外，也懂得頭腦思考，吳啓明說，以她現在的表現就已是超水準，「她畢竟才國一而已，未來非常有潛力。」

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▲曹玟玲為前排右一，身材嬌小卻拼勁十足。（圖／記者顏如玉攝）



國小和班上男生踢過樂樂足球、還打進4強，曹玟玲因此愛上足球，來到國中就加入足球隊，對於第一次來參加全國賽，她坦言真的很緊張，「不過到了第三場比賽我覺得自己有漸漸進入狀況，表現不錯，只是有時候會假動作太早做或是射門太小力，都還要加強。」

練球之餘，曹玟玲也會上網觀看中華隊的比賽，「五人或11人的比賽我都會看，最近有看中華女足跟香港的比賽，整個中華隊都是我的偶像，我未來想成為前鋒。」，想要踢11人制，體能就必須加把勁，曹玟玲說，家人會要她去跑路跑，平時有空也會帶他到大岡山、阿蓮國小等跑步，一起運動。

這次來到錦標賽，曹玟玲表示，目標就是希望能贏得比賽，為校爭光！目前小組賽循環賽結束，阿蓮女足先後以0比8不敵台東大武、0比6輸給桃市龍興、1比0擊敗竹縣新湖，排名小組第三，接下來將在4日面對竹縣博愛，爭取進入8強的機會。