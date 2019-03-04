踢球女孩兒／看世足最愛C羅　新生隊長余璟想走設計傳承圖騰

▲台東新生女足教練宋柏勳及隊長余璟。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

今年首度參加中學五人制錦標賽的新生國中女足，雖然在小組賽中沒有拿下勝利，但表現仍令教練宋柏勳感到滿意，其中隊長余璟更是帶隊進入狀況，2010年看世足賽而愛上足球的她，小小年紀就有大大的夢想，未來期盼能走服裝設計，傳承部落、家族的圖騰。

新生國中在資源挹注計劃下去年成立，但女足球員人不多，也幾乎都沒有足球基礎，升上國中才開始踢球，雖然球技稍嫌不足，但球隊的向心力、拼勁及態度，都讓教練宋柏勳感動，大讚子弟兵的表現難能可貴，其中又以隊長余璟的表現為最，「像今天(3日)對上博愛，雖然一開始沒有進入狀況，但後來喊聲帶大家士氣上來，邊線球也是全隊開得最好的。」

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▲余璟(紅)因為世足賽愛上足球。（圖／記者顏如玉攝）



余璟表示，自己因為看世足賽而喜歡上足球，「當時還覺得內馬爾(Neymar)很強，不過我最喜歡C羅(Cristiano Ronaldo)和巴西隊，升上國中後又剛好有球隊，就很想遲是踢踢看，還有出來和其他球隊交流的感覺，都很激勵我想要繼續踢球。」

這次來打全國錦標賽，余璟坦言一開始真的很緊張，但是仍以謙卑的心態來學習，她認為最印象深刻的一場，就是2日對上過溝，當時球隊有踢進一球，大家都非常開心，「因為至少有進球了！」

身上流著布農族和排灣族的血，余璟表示，足球比較想當成興趣來踢，自己最大的夢想，是做服裝設計師，傳承家族的圖騰，「我的姨婆是巫師，有好幾個表哥表姐都是走服裝設計，他們從族人的傳統圖騰做創新，結合現代的元素，會放在衣服、建築物上，我也想和他們走一樣的路。」