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中學五人制／手背寫下鼓勵的話　花蓮秀林斷東體連霸夢

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▲中學五人制，花蓮秀林女足擊敗台東體中。（圖／記者顏如玉攝）

▲中學五人制國女組，花蓮秀林女足擊敗台東體中斷連霸夢。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

挑戰在中學五人制錦標賽國女組完成三連霸的台東體中，5日在4強賽碰上花蓮秀林，卻遭到黃湘怡梅開二度，最終1比3吞敗，無緣冠軍戰，秀林則是首度進軍決賽，教練陳雅惠表示，其時她也不知道怎麼對東體，「我就在她們手背寫下一些話，給她們力量和鼓勵。」

東體過去已經在錦標賽拿下二連霸，今年目標相當明確，就是要朝著三連霸邁進，沒想到卻在4強踢到鐵板，遇上從11人制轉戰五人的秀林，東體從開賽就打得綁手綁腳，讓秀林在第19分鐘就靠著黃湘怡射門率先進球，下半場再進兩球，雖然東體在37分鐘時追回一球，仍無力挽回頹勢，最終以1比3吞敗，無緣冠軍戰。

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▲中學五人制，花蓮秀林女足擊敗台東體中，手背上寫下加油鼓勵的話。（圖／記者顏如玉攝）

▲花蓮秀林女足手背上寫下加油的話激勵自己。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）

陳雅惠坦言，東體是冠軍隊伍，賽前她真的不知道該用什麼戰術對付對手，「所以我就在每個人的手背上寫下一些加油的話，給他們一點信心。」，此外，相較東體有連霸壓力，秀林就較為輕鬆，平常心面對，「我們跟東體打過，知道她們攻擊強，所以我們就盡量打防守反擊。」

▲中學五人制，花蓮秀林女足擊敗台東體中，手背上寫下加油鼓勵的話。（圖／記者顏如玉攝）

▲陳雅惠為黃湘怡手背上寫下偶像的名字。（圖／記者顏如玉攝）

此役秀林靠著黃湘怡梅開二度奪勝，陳雅惠笑說意外，「湘怡平常跟球門很沒有緣分，怎麼射怎麼不進，所以連她自己都說，她只負責傳球不射門，今天可能在隊友喊聲下激勵，所以才能連進兩球吧。」

擊敗東體，黃湘怡笑說可能因為把偶像寫在手背上有加持，還有隊友非常幫忙，自己才能梅開二度，拿下勝利後感覺只有一個字，那就是「爽」，接下來冠軍戰不論對誰都還是會全力以赴，希望能拿下隊史首座冠軍。

▲中學五人制，花蓮秀林女足擊敗台東體中，手背上寫下加油鼓勵的話。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制中學五人足花蓮秀林台東體中
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