踢球女孩兒／練球不忘讀書是榜樣　博愛廖婉均有國手潛力

▲竹縣博愛女足隊長廖婉均。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）



記者顏如玉／台北報導

在本屆中學五人制錦標賽國女組決賽中，闖進冠軍戰的竹縣博愛國中，雖然全隊僅7人仍實力堅強，其中又以隊長廖婉均為最，更被總教練劉祥興大讚觀念、動作極佳，具有國手潛力，「她還是個很自動的孩子，練球外不忘讀書，希望其他球員都能向她看齊。」

小學二年級因為有朋友在俱樂部踢球，廖婉均因此被媽媽帶進足球世界，從此就愛上這項運動，「雖然我知道台灣足球的路不好走，但我只想一直踢，踢到不能踢為止，還有國手夢想完成。」

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對於子弟兵，劉祥興給予滿滿肯定，「婉均是個很自動自發的孩子，我們在外面比賽，當大家都在玩手機的時候，他會自己拿書出來複習，我想如果所有球員都像她一樣，那也能讓家長對運動的孩子改觀，所以我也常跟學生講要向她學習。」

不過，新竹縣目前沒有高中五人制女足，若廖婉均想要持續踢五人制，勢必得離開家鄉，劉祥興說，目前他正和民雄農工洽談，「婉均的觀念、動作都很好，未來好好培養絕對是下一批U17、U18代表隊的，但若對方沒有要成立女足的意思，她未來就可能到練11人制的醒吾高中。」

其實五人制練得好，就算轉戰11人制也不會遇到太多困難，劉祥興說，「五人制就是講求基本動作，還有判斷能力要快、傳球能力要精準，這對11人制來說非常有幫助。」，若是真的得改練11人制，廖婉均也坦言會很緊張不習慣，「但還是會全力以赴，因為我想一直踢球，能踢多久踢多久。」

已經國三的廖婉均透露，自己的偶像是目前就讀民雄農工的高三學姊王淑雯，「因為之前去嘉義和民雄農工踢友誼賽時注意到她、覺得她很厲害，能很穩的控球，感覺沒有什麼失誤。」，王淑雯過往就讀東港高中國中部，據東港教練陳慶進表示，她國二才加入「男足」隊，卻在短短一年中讓全隊男生佩服，並在國三成為隊史首位女隊長，後來到民雄農工繼續踢球。