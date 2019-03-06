中學五人制／午休不睡禮堂練習　中市雙十給球員安定環境

▲中市雙十國中。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

以女排聞名的中市雙十國中，在本次的中學五人制足球錦標賽中，再度闖進8強，可惜遭到竹縣博愛逆轉，無緣挺進4強，教練吳彥青表示，平時也只有午休30分鐘在禮堂練習，「我覺得至少在學生求學階段，給她們一個安定的環境，不要受到外界誘惑，好好享受踢球。」

雙十女足過去曾找體育班學生來踢球，不過後來改收普通班學生，並利用中午午休時間30分鐘到學校禮堂做訓練，吳彥青說，「其實禮堂也很小，連一個籃球場大小都不到，我們就在那裡做基本的訓練。」

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因為學生有興趣，吳彥青也非常願意帶領，「雖然她們國中才接觸足球，起步比別人慢，但她們有興趣、願意從事這個活動，至少能確保在國中這個容易受到外界誘惑影響的年紀，她們能專注在踢球上，不走到其他路，那我們也願意提供她環境、陪她玩。」

不像校隊練習時間長，比賽經驗多，雙十女足因此在臨場反應方面還需加強，關鍵8強面對博愛時，雖然上半場先進3球，但下半場卻開賽1分鐘就被連進3球追平，「她們突然間氣勢被壓過去，就整個愣住了，這也是我們和校隊之間明顯的差距。」

▲雙十國中(黃)不敵博愛女足，僅能爭5、6名。（圖／記者顏如玉攝）