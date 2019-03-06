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踢球女孩兒／企圖心、突破都很強　大武陳瑋琪要學習分球

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▲中學五人制，台東大武國中女足，陳瑋琪。（圖／記者顏如玉攝）

▲台東大武女足陳瑋琪。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）

記者顏如玉／台北報導

中學五人制錦標賽國女組決賽，台東大武最終不敵台東體中拿下第四名，陣中擁有深邃輪廓和大眼的陳瑋琪被教練朱尚恩評為全隊很有企圖心的球員，「她攻擊的突破很強，只是就缺在突破後不知道怎麼分球，觀察力還要加強。」

來自排灣族的陳瑋琪，小學三年就因為看男同學踢球很有趣而加入球隊，一路踢到現在，已經國三的她不可避免地遇到是否繼續踢球的問題，「我很想要升高中繼續踢，但我家人又怕我受傷，希望我去讀護士，我是不想，因為我覺得很可怕，我的興趣就是運動啊！」

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▲中學五人制，台東大武國中女足，陳瑋琪。（圖／記者顏如玉攝）

在大武陣中，陳瑋琪可說是最有企圖心的球員，朱尚恩說，「但她不知道怎麼運用自己的企圖心，她的突破很厲害，尤其可以吸引到很多人，但她卻不太會利用這個優點去做傳球，她會過人，但過完人卻不知道怎麼分球，不過她的攻擊、防守卡位都很不錯，所以我們也希望她未來能夠繼續升到台東專科繼續踢球。」

對於自己的缺點，陳瑋琪也看得明白，「我每次過完人就會緊張，之後可能要多觀察一點，不然都不太會傳球。」，另外，在本次錦標賽中，只要隊友進球，陳瑋琪都會給對方擁抱鼓勵，場面相當溫馨，「我希望學妹可以多主動帶球射門，多射一點不要怕，所以我們才會給他們掌聲和擁抱，希望能給她們信心。」

▲中學五人制，台東大武女足。（圖／記者顏如玉攝）

▲隊友進球，陳瑋琪都會給予擁抱。（圖／記者顏如玉攝）

▲中學五人制，台東大武國中女足得第四。（圖／記者顏如玉攝）

▲台東大武國中女足最終拿下第四名。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制踢球女孩兒台東大武陳瑋琪
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