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踢球女孩兒／中市沒高中5人女足　雙十黃沛恩要挑戰11人

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▲中學五人制，中市雙十國中女足，黃沛恩。（圖／記者顏如玉攝）

▲中市雙十國中女足黃沛恩。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

中學五人制錦標賽國女組進入尾聲，許多球員將面臨升學還是踢球的問題，中市雙十女足國三的黃沛恩就陷入窘境，連教練吳彥青都感慨，台中市沒有高中五人制女足，球員不是送往外縣市，可能就要從此斷了足球路，「我也不曉得怎麼幫她。」

國小練過民俗舞蹈、國一時因為跑田徑而被教練看到，黃沛恩開始接觸足球，三年來練球不偷懶，深得教練信賴，而她自己也很有意願繼續踢球，尤其想走五人制，但台中市卻沒有高中五人制女足，若是想繼續踢球，勢必得轉型。

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「這個孩子很乖，協調性也不錯，很有意願繼續踢球，但國內發展五人制卻不足。」吳彥青說，其實以台灣地小、參與足球人不多來看，最適合發展五人制，但目前卻還是以11人制為主，讓許多球員想踢沒地方去，平白浪費許多人才，因此他也特別希望當局能看見這樣的情況予以改善。

有意願繼續踢球，連家長也支持，只是不捨得孩子到外縣市，黃沛恩說，所以現在她的想法就是先考考看以11人制為主的惠文高中，「我們球隊之前六日也會去太原足球場打11人制的比賽，不會太陌生，雖然我比較喜歡五人，但也不排斥11人。」，為了延續足球路，黃沛恩堅定表示不會輕易放棄，若是沒能考上，還是會想辦法參加球隊繼續踢球。

▲中學五人制，中市雙十國中(黃)vs竹縣博愛女足。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制踢球女孩兒中市雙十黃沛恩
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