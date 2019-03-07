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踢球女孩兒／龍興林翊臻最愛內馬爾　想考花體轉11人

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▲中學五人制，桃市龍興，林翊臻(橘)。（圖／記者顏如玉攝）

▲桃市龍興林翊臻(橘)在5、6名之爭上演帽子戲法，助隊以3比1擊敗中市雙十。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）

記者顏如玉／台北報導

今年首度出來參加中學五人制錦標賽，桃園龍興女足就靠著國一的林翊臻連進3球擊敗中市雙十拿下國女組第五名，但對成績她卻不太滿意，更希望能打進4強。

小時候看著哥哥踢球也加入僑愛國小女足隊，但在林翊臻畢業後卻因人數不足解散，附近學區也沒有國中女足，因此她特別跑到交通需要1小時的龍興國中就讀，每天5點就得起床搭車，「一個原因是因為表姐在這裡踢球，她推薦我來，另一個原因是這裡的環境、球隊風格嚴謹我喜歡。」

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▲中學五人制，桃園龍興(橘)vs高市阿蓮。（圖／記者顏如玉攝）

林翊臻在2014年世足賽注意到球星內馬爾(Neymar)，「我覺得他球技很好，喜歡他在場上過人的動作，平時也會上網找他的影片來看來學習。」，相比五人制，林翊臻其實更愛11人，「可能自己精力蠻旺盛，所以我比較喜歡跑動範圍大一點的11人制，另外還可以見到更多更強的對手。」

受到教練鄭仕捷的薰陶，現年國一的林翊臻早早就立定志向，表示自己未來希望能到教練的母校花蓮體中就讀、繼續踢球踢到大學，「我覺得花蓮很多很強的球員，而且很多國家代表隊學生都是從花蓮出來的，去那裡的話可以讓自己變得更強。」

▲中學五人制，桃園龍興(橘)vs高市阿蓮。（圖／記者顏如玉攝）

▲桃園龍興教練鄭仕捷過去就讀花蓮體中。（圖／記者顏如玉攝）

▲中學五人制，桃市龍興，林翊臻(橘)。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制踢球女孩兒桃市龍興林翊臻內馬爾
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