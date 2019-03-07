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中學五人制／教練也需加強觀念　高市右昌首參賽拿第七

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▲中學五人制，高市右昌女足。（圖／記者顏如玉攝）

▲中學五人制錦標賽高市右昌女足拿第七。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

在本次中學五人制錦標賽國女組拿下第七名的高市右昌女足，過去都是以11人制為主，今年因為人數不夠首度轉戰五人制，教練黃雲卿坦言自己也還在學習五人制打法，「球員都很拼，這次表現不錯，但回去還要加強，因為4月的聯賽還是會再遇上這些對手。」

▲中學五人制，高市右昌女足。（圖／記者顏如玉攝）

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右昌女足其實歷史悠久，早在民國91年就已經創立，並由黃雲卿帶領，但僅帶一屆就因為有了家庭，停了10年她才再度回到女足，去年率隊打11人制，今年首度轉攻五人制，「其實我的經驗也要加強了，畢竟現在的規則、訓練方式都有所改變。」

因為首次練五人制，右昌女足僅能借用排球場訓練，球鞋耗損率高，黃雲卿說，若是未來人數招夠，還是會回到11人制，「畢竟11人的資源比較多，我們學校也只有11人制的場地。」

右昌女足為體育班，但因為基層沒有培養女足，讓球隊人數不足，所以也找來田徑、跆拳道專長的學生一起踢，黃雲卿說，「我們很多選手都是上了國中才開始接觸足球，表現算還可以，但也是有很大的進步空間，畢竟對手強度都蠻強的，我們回去還要加強訓練，因為接下來4月的聯賽也是會遇到差不多的對手。」

▲中學五人制，高市右昌女足教練黃雲卿。（圖／記者顏如玉攝）

▲右昌女足教練黃雲卿。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制中學五人足高市右昌
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