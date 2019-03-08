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踢球女孩兒／台東專科創隊　門將曾婉君重回足球懷抱超開心

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▲中學五人制，台東高商女足，曾婉君。（圖／記者顏如玉攝）

▲台東高商女足門將曾婉君。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）

記者顏如玉／台北報導

今年首度參與中學五人制錦標賽高女組的台東高商女足，雖然沒能取得一勝，但8日最後一場面對民雄農工卻打出氣勢，讓教練宋柏勳也相當意外，其中門將曾婉君一人就擋下數球，國中就開始練守門的她有一定基礎，但對於自己的表現還不滿意，希望接下來聯賽能為球隊擋下更多球。

國小因為媽媽逼迫而加入球隊，曾婉君笑說沒想到自己卻從此愛上足球，國中時因為沒人練守門才頂替上陣開始練門將，到了高中卻沒有球隊，直到去年宋伯勳因為資源挹注計畫來到台東高商組隊，「我聽到這個消息就很開心，第一個報名參加！」

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▲中學五人制，台東高商女足，曾婉君。（圖／記者顏如玉攝）

相比其他球員有經驗，身為隊長的曾婉君表示，這次錦標賽總結下來大家表現還可以，「我一開始蠻緊張，因為被進很多球壓力很大，但大家沒有在場上互相責怪，仍努力從每場比賽中學習經驗、進而享受足球我覺得很好。」

雖然很喜歡足球，但曾婉君坦言僅當作興趣，未來大學也會參與社團，但她志不在此，「最近聽了很多介紹，發現我以後想當軍人走陸軍，因為感覺很酷，還能磨練自己！」

接下來4月的聯賽，台東高商仍會參賽，曾婉君說，希望自己的防守能更好，為球隊擋下更多球，也希望全隊能一起進步、開心踢球。

關鍵字： 中學五人制踢球女孩兒台東專科曾婉君
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