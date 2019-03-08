中學五人制／雲林基層沒有足球　斗六女足第一屆也是最後

▲雲林斗六高中女足(白)是第一屆也是最後一屆。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

民國100年，雲林斗六男足自主成立，立志要成為「足球沙漠」雲林的綠洲，看著男足成長，女足也在前年成立，今年第二度參與中學五人制錦標賽，最終以2勝4敗沒有名次作收，但已經達成賽前目標，教練陳讚昌坦言，這屆女足是第一也是最後一屆了。

斗六高中為雲林縣第一志願，較為重視課業，因此足球隊以社團方式經營，陳讚昌說，對這些足球隊員來說，來參賽不是非要打到前幾名，而是一場場以賽代訓去進步，達成賽前設定的目標，「像這次女足，我們就設定會拿2勝，最後一場對上花蓮四維就是當挑戰，雖然沒能奪勝，但相比上次相遇，我們有進球、也做到該做的事。」

請繼續往下閱讀...

錦標賽和聯賽不同，多採小組賽或循環賽制，也給球員更多比賽機會和經驗，陳讚昌說，這也是他喜歡帶球隊來比錦標賽的原因，「我們不求成績，但還是會設定目標，像這次她們就有達到賽前要拿2勝的目標。」

陳讚昌表示，自己其實是生物老師，兩年前在帶高一班時，這批女生就對足球有興趣，因此組了女足隊，雖然高二因為分類組而分班，但這群女孩仍持續踢球，「這批球員很肯練，也很有拼勁，我們雲林幾乎沒有國小、國中球隊，所以球員們都是從零開始練，透過一場場比賽來累積經驗。」

不過，這一屆斗六女足是第一屆，卻也是最後一屆，陳讚昌說，全隊裡幾乎都是高三生，這次因為剛好考完學測可以來參賽，但等他們畢業女足就會解散，「這種事真的就隨緣，畢竟我們不是專門練球的。」