洋基老闆認輸：很難跟上道奇的花錢速度





▲洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）坦承難以抵擋道奇休賽期補強。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洋基隊老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）在28日（台灣時間29日）接受當地電視台「YES Network」獨家專訪時，對道奇隊本季休賽期持續大手筆補強表示難以招架。



洋基在上季世界大賽以1勝4敗慘敗給道奇隊。道奇休賽期更是持續補強，網羅左投史奈爾（Blake Snell）、佐佐木朗希、左投史考特（Tanner Scott）、右援耶茲（Kirby Yates）等選手，戰力更加完整。

談到道奇的補強動作，史坦布瑞納坦言，「對我們大多數球隊老闆來說，很難跟上他們的花錢速度。至於這樣（大手筆補強）是否奏效，就讓我們拭目以待吧。」

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《紐約郵報》報導，在宣布簽下耶茲之前，道奇2025年的奢侈稅計算薪資已達到約3.7億美元。根據美國數據網站Fangraphs預測，聯盟中支出第二多的球隊分別是費城人（3.08億美元）、洋基（3.03億美元）和大都會（2.94億美元），這些數字都接近最高競爭平衡稅的門檻3.01億美元。

報導指出，「洋基一直是聯盟支出最高的球隊之一，但現在已不再是絕對的第一。道奇隊慣用延後支付的方式，加上預計從大谷翔平身上獲得可觀收益，去年以3.53億美元的薪資支出居聯盟之冠，大都會（3.47億美元）和洋基（3.16億美元）分列二、三名。」

洋基在本季休賽期補進強打者高德史密特（Paul Goldschmidt），此外還加入左投弗里德（Max Fried）、終結者威廉斯（Devin Williams）、外野手兼一壘手貝林傑（Cody Bellinger），力拚自2009年以來的世界大賽冠軍。史坦布瑞納展現信心，「我們的陣容比一年前更強了」。