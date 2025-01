NBA上半季亮點／控球之神聯手法國怪物　溫班亞瑪締首見神紀錄

▲馬刺法國怪物溫班亞瑪。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者游郁香/綜合報導

「控球之神」保羅(Chris Paul)本季轉戰馬刺,與相差近40公分的「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)聯手,在這位21歲超新星季初面臨狀態起伏時,保羅被拍到在板凳席貼身指導對方,兩人在場上的「空中接力」搭配也讓球迷看得十分過癮。

迎來生涯第20季的保羅,去年夏天以1年1040萬美元的價碼轉投聖城。馬刺鐵血教頭波波維奇(Gregg Popovich)坦言多年來一直很「討厭」難纏的保羅,「因為他是一個非常聰明的球員,他的籃球智商超乎常人。」波總期待他擔任陣中年輕小將的導師,這位39歲老將也確實給了「法國怪物」溫班亞瑪很多建議。

溫班亞瑪菜鳥季就繳出場均21.4分、10.6籃板、3.9助攻、3.6火鍋和1.2抄截的全方位數據,除了贏得阻攻王,還進入年度防守第1隊,不過這位上季「新人王」開季進攻表現不太穩定,隨即引來質疑,去年11月一場對戰國王的比賽,鏡頭拍到保羅在溫班亞瑪坐在板凳席休息時,不斷與他溝通。

????️ @CP3 on @wemby 's WILL to get better! pic.twitter.com/0DlNIHelj4

保羅賽後誇讚「斑馬」非常受教,一直渴望變得更好,相信兩人的搭配隨著時間推移會越來越好。

隨著賽季的進行,溫班亞瑪的狀態越來越火燙,他12月底一度在2場比賽中送出18記火鍋,連2場至少8火鍋追平戴維斯(Anthony Davis)2013年所創的紀錄,他12月累積拿下342分、120籃板、58助攻、53阻攻以及43顆三分球,也讓他成為NBA史上首位能在單月達成至少300分、100籃板、50助攻、50阻攻並投進40顆三分球的球員。

Player of the Week Victor Wembanyama has 18 BLOCKS & 10 THREES over his last 2 games!



Wemby's Last 3 Games

26 PTS, 9 REB, 8 BLK (7 1st half), 6 3PT, 4 AST

30 PTS, 10 BLK, 7 REB, 4 3PT, 3 AST

42 PTS, 7 3PT, 6 REB, 5 AST, 4 BLKpic.twitter.com/nFaTx8l9fL