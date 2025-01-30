NBA上半季亮點／控球之神聯手法國怪物　溫班亞瑪締首見神紀錄

▲馬刺法國怪物溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社，下同）
記者游郁香／綜合報導
「控球之神」保羅（Chris Paul）本季轉戰馬刺，與相差近40公分的「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）聯手，在這位21歲超新星季初面臨狀態起伏時，保羅被拍到在板凳席貼身指導對方，兩人在場上的「空中接力」搭配也讓球迷看得十分過癮。
迎來生涯第20季的保羅，去年夏天以1年1040萬美元的價碼轉投聖城。馬刺鐵血教頭波波維奇（Gregg Popovich）坦言多年來一直很「討厭」難纏的保羅，「因為他是一個非常聰明的球員，他的籃球智商超乎常人。」波總期待他擔任陣中年輕小將的導師，這位39歲老將也確實給了「法國怪物」溫班亞瑪很多建議。
溫班亞瑪菜鳥季就繳出場均21.4分、10.6籃板、3.9助攻、3.6火鍋和1.2抄截的全方位數據，除了贏得阻攻王，還進入年度防守第1隊，不過這位上季「新人王」開季進攻表現不太穩定，隨即引來質疑，去年11月一場對戰國王的比賽，鏡頭拍到保羅在溫班亞瑪坐在板凳席休息時，不斷與他溝通。
????️ @CP3 on @wemby's WILL to get better! pic.twitter.com/0DlNIHelj4— NBA (@NBA) November 12, 2024
保羅賽後誇讚「斑馬」非常受教，一直渴望變得更好，相信兩人的搭配隨著時間推移會越來越好。
隨著賽季的進行，溫班亞瑪的狀態越來越火燙，他12月底一度在2場比賽中送出18記火鍋，連2場至少8火鍋追平戴維斯（Anthony Davis）2013年所創的紀錄，他12月累積拿下342分、120籃板、58助攻、53阻攻以及43顆三分球，也讓他成為NBA史上首位能在單月達成至少300分、100籃板、50助攻、50阻攻並投進40顆三分球的球員。
Player of the Week Victor Wembanyama has 18 BLOCKS & 10 THREES over his last 2 games!— Ballislife.com (@Ballislife) December 24, 2024
Wemby's Last 3 Games
26 PTS, 9 REB, 8 BLK (7 1st half), 6 3PT, 4 AST
30 PTS, 10 BLK, 7 REB, 4 3PT, 3 AST
42 PTS, 7 3PT, 6 REB, 5 AST, 4 BLKpic.twitter.com/nFaTx8l9fL
讀者回應