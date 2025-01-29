PLG上半季最需進步球員　陳又瑋轉勇士仍在找使用說明

▲陳又瑋本季轉戰富邦勇士，整體表現仍待提升。（圖／富邦勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃經歷上半季賽程後，目前進入農曆新年休兵期，但對於現有4隊來說，部分球員未能打出相對應，或是母隊、球迷所期待的表現，也成為外界熱議焦點。其中，本季「北返」加盟台北富邦勇士的全能控衛陳又瑋，在上半季僅繳出場均4.7分、2.2分、2.8助攻，與前幾季曾名列年度第一、二隊的表現相比，有不小落差。

現年25歲的陳又瑋，過去3季都效力鋼鐵人陣營，曾拿下聯盟年度新人王、抄截王、年度第一隊、年度第二隊，也曾成為隊史首度締造大三元數據好手，也被視為新生代備受期待的全能控衛代表人物。

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不過陳又瑋本季轉戰勇士後，整體表現卻是大幅走樣，開季至今出賽13場，平均僅能繳出4.7分、2.2籃板、2.8助攻，且整體投籃命中率僅有30.7％，且本季三分球甚至累積20投0中，目前三分球命中率還是掛零，進攻狀態可說相當淒慘。

除了進攻端狀態迷航，陳又瑋就連拿手的防守，本賽季也是呈現大幅下滑，上半季出賽13場僅有5次抄截，就連場均上場時間僅有18.3分鐘，轉戰勇士陣營後，仍在找尋與團隊化學效應。

另外，勇士陣中另一名本季新加盟的射手前鋒張鎮衙，開季至今同樣呈現嚴重水土不服，張鎮衙上半季平均僅有6分9秒的出賽時間，平均僅能繳出2.3分、0.6籃板、0.6助攻，三分球命中率僅有25%，貴為2022年PLG職籃選秀狀元情況下，整體表現同樣有待提升。

▲陳又瑋本季攻守兩端表現都呈現下滑狀態。（圖／富邦勇士提供）