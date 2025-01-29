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網壇雙重打擊！喬科維奇因傷將休息數月　辛納澳網奪冠後退賽

▲喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇（Novak Djokovic）可能缺席多場大師賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

據報導，喬科維奇（Novak Djokovic）因在澳洲網球公開賽遭遇的腿筋傷勢，可能將缺席長達兩個月的網球賽事，最快要等到法國網球公開賽才會重返賽場。在墨爾本的四強賽中，喬科維奇因傷退賽離場時遭到觀眾噓聲，這個傷勢是他在八強戰對戰阿爾卡拉茲（Carlos Alcaraz）時造成的。

ESPN記者福勒（Chris Fowler）指出，喬科維奇的傷勢可能使他缺席數月賽事，包括印地安泉、邁阿密和蒙地卡羅等ATP千分等級大師賽。福勒表示，喬科維奇先前分享的掃描結果截圖顯示，這是一處「相當嚴重的撕裂傷」。

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他進一步指出，考慮到喬科維奇已逐漸減少參賽場次，若他直到法網才重返賽場也不令人意外。喬科維奇在澳網出局後曾表示，他可能在2025年減少參賽場次，將重心放在大滿貫賽事。

無論如何，這將導致他的排名下滑，甚至可能在下一場大滿貫賽事開始前跌出前十名。雖然他去年沒有參加邁阿密大師賽，但將失去在印地安泉、（32強）和蒙地卡羅（四強）的積分。

同時，球迷們對於澳網冠軍辛納（Jannik Sinner）宣布退出下周的鹿特丹網球公開賽衛冕之戰表示失望，但也表示理解。辛納剛在墨爾本連續第二年奪得澳網冠軍，在周日晚上的決賽中橫掃茲維列夫（Alexander Zverev），這是他生涯第三座大滿貫冠軍。

外界原本猜測這位義大利好手何時會重返賽場，許多人認為他會參加下週的ATP 500鹿特丹賽事，因為他是衛冕冠軍，去年在決賽中擊敗德米瑙爾（Alex de Minaur）。但這位世界球王宣布退賽，表示需要在艱苦的澳網賽程後休息。

辛納在賽事官網發表聲明，「在與團隊商討後，我們不得不做出退出荷蘭鹿特丹賽事的艱難決定。我的身體在澳洲長期征戰後需要休息。我對去年在鹿特丹阿霍伊體育館（Rotterdam Ahoy）在精彩觀眾面前奪冠有著美好回憶，希望很快能夠重返賽場。」

關鍵字： 網球喬科維奇辛納ATP大師賽

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