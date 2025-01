網壇雙重打擊！喬科維奇因傷將休息數月　辛納澳網奪冠後退賽

▲喬科維奇(Novak Djokovic)可能缺席多場大師賽。(圖/達志影像/美聯社)

記者王真魚/綜合報導

據報導,喬科維奇(Novak Djokovic)因在澳洲網球公開賽遭遇的腿筋傷勢,可能將缺席長達兩個月的網球賽事,最快要等到法國網球公開賽才會重返賽場。在墨爾本的四強賽中,喬科維奇因傷退賽離場時遭到觀眾噓聲,這個傷勢是他在八強戰對戰阿爾卡拉茲(Carlos Alcaraz)時造成的。

ESPN記者福勒(Chris Fowler)指出,喬科維奇的傷勢可能使他缺席數月賽事,包括印地安泉、邁阿密和蒙地卡羅等ATP千分等級大師賽。福勒表示,喬科維奇先前分享的掃描結果截圖顯示,這是一處「相當嚴重的撕裂傷」。

Thought I’d leave this here for all the sports injury “experts” out there. pic.twitter.com/ZO5mBtw9zB

他進一步指出,考慮到喬科維奇已逐漸減少參賽場次,若他直到法網才重返賽場也不令人意外。喬科維奇在澳網出局後曾表示,他可能在2025年減少參賽場次,將重心放在大滿貫賽事。

無論如何,這將導致他的排名下滑,甚至可能在下一場大滿貫賽事開始前跌出前十名。雖然他去年沒有參加邁阿密大師賽,但將失去在印地安泉、(32強)和蒙地卡羅(四強)的積分。

Breaking : According to Forbes, Novak Djokovic is likely to miss two full months due to torn hamstring (Will miss Indian wells, Miami & Monte Carlo). Most likely his return will be at Madrid/Rome or even directly Roland Garros.



Get well soon and Comeback stronger pic.twitter.com/M9kBssQJQx