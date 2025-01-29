PLG上半季最佳5人　盧峻翔、艾賽亞土洋最強砍將領銜

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃本季雖然縮減至4隊規模開打，但上半季仍有不少好手打出優質表現，成為賽事焦點所在。其中包括領航猿盧峻翔、鋼鐵人艾賽亞，成為土洋最強砍將代表人物，另外包括打出生涯最佳表現的領航猿李家慷、鋼鐵人陳范柏彥，以及獵鷹拿到上半季例行賽第2位的重要功臣鉑金，也都足以列名上半季聯盟最佳5人行列。

農曆新年前，PLG職籃結束上半季賽程，例行賽目前排名依序為領航猿、獵鷹、勇士及鋼鐵人。而回顧上半季，其中在洋將部分表現最出色者，首推鋼鐵人艾賽亞以及獵鷹鉑金，艾賽亞場均28.6分、8.5籃板、9.1助攻、1抄截，榮登上半季聯盟得分榜首位，只可惜上半季鋼鐵人團隊僅拿1勝，加上艾賽亞上半季末遭遇手腕傷勢，否則光芒還將更為耀眼。

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至於獵鷹禁區中樞鉑金，上半季場均22.6分、10.9籃板、1.8助攻、1.4抄截，整體三分球命中率也高達38.7％，成為獵鷹上半季內線最穩定得分點。

而領航猿本土頭號球星「夜王」盧峻翔，在2024-25賽季上半季更是大出風頭，上半季18.8分、4.7籃板、3.3助攻、1.1抄截，整體表現儼然將朝「年度MVP」二連霸目標邁進。

領航猿防守大鎖李家慷則是在攻守兩端都打出強勢表現，甚至有機會朝向年度最佳第六人、年度進步獎以及年度最佳防守球員等獎項邁進。

本季李家慷場均11.9分、3.4籃板、2.3助攻、1.9抄截，整體三分球命中率高達39.4%，攻守兩端都成為盧峻翔之外，領航猿最穩定之本土戰力。

對於陳范柏彥來說，去年透過交易轉戰鋼鐵人，似乎成為職業生涯至今最大轉捩點，賽季至今15.1分、3.8籃板，外帶35.4％的三分球命中率，已經讓他成為目前本土鋒線群中，整體表現最為出色好手。