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大谷翔平7局關鍵全壘打　前洋基名投：我會保送他

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平擊出關鍵陽春砲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

連2戰開轟的大谷翔平，在美國本土開幕戰再度展現超人打擊能力，面對老虎後援投手霍頓（Tyler Holton）在滿球數下強勢擊出左外野陽春砲，助道奇以5比4險勝。這關鍵一擊讓前洋基名投孔恩（David Cone）驚嘆不已，直呼「我會選擇保送他」。

當時道奇以4比3領先，比賽進行到7局下半2出局，大谷鎖定霍頓一記時速95.8英里（約154.1公里）的偏高伸卡球，一棒咬中將球送進左外野觀眾席，擊出本季第2轟，達成連續2場正式比賽開轟，手感火燙到不行。

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《ESPN》主播拉弗克（Karl Ravech）在轉播中激動表示，「大谷又打了！湯姆漢克斯（Tom Hanks）和魔術強森（Magic Johnson）都在觀眾席上叫了出來！道奇球迷未來幾年肯定都會期待看到這樣的瞬間！」

前洋基王牌投手孔恩，生涯累積194勝，此戰擔任解說來賓，他直言，「要是我來投，我會保送他，那一球是打到反方向的全壘打，能夠這樣擊出代表他有天賦、有力量，真的是太精彩了。」

關鍵字： MLB大谷翔平T.赫南德茲史奈爾孔恩道奇

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