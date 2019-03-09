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HVL／前國手簡佳慧任教練也在調整　內湖女排退景美拿第五

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▲HVL高中排球聯賽女來，內湖高中。（圖／高中排球聯賽大會提供）

▲HVL高中排球聯賽女排，內湖高中拿第五名。（圖／高中排球聯賽大會提供，圖下同）

記者顏如玉／台北報導

HVL高中排球聯賽進入6強決賽，前一戰分別輸給華僑高中與鶯歌工商的內湖高中、景美女中在9日進行女排5、6名之爭，最終內湖以直落三(25比23、25比15、25比22)勝出拿下第五名，去年加入教練團的前國手簡佳慧給70分，「球員起伏比較大，也表示在基本動作還需加強。」 

▼內湖高中教練簡佳慧。（圖／高中排球聯賽大會提供）

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▲HVL高中排球聯賽，內湖高中教練簡佳慧。（圖／高中排球聯賽大會提供）

打過2013年世大運、亞錦賽等賽事的簡佳慧，去年被內湖高中找來擔任教練，甫帶隊就設定目標要在聯賽中取得4強，可惜卻在7日的六強賽中遭到華僑直落三吞敗，簡佳慧說，「那場失誤蠻多的，球員起伏這麼大是因為基本動作沒有做確實，所以比賽結束後我們回去會做更扎實的訓練。」

▲HVL高中排球聯賽女來，內湖高中。（圖／高中排球聯賽大會提供）

去年剛從台師大畢業就來內湖帶隊，簡佳慧坦言自己也還在調適，「畢竟我一路走來都待在名次、要求比較高的球隊，從中山工商到師大再到企排、國家隊，所以我一開始帶選手的標準就比較高，但我也不該這麼急躁，而是要先以這個階段的標準去看待她們。」

內湖在本次聯賽最後一場對上景美，雙方打得膠著互有領先，但內湖最終仍保住優勢，以直落三勝出，但對比賽內容，簡佳慧認為也有許多要加強的地方，「像球員的失誤、對手攻擊比較快的時候我們容易急躁等都要改善，但他們能在場上很快針對對手做出調整也不錯的地方，整體我給70分。」

▲HVL高中排球聯賽，內湖高中女排拿第五。（圖／取自HVL高中排球聯賽粉專）

▲HVL高中排球聯賽，內湖高中女排拿第五。（圖／取自HVL高中排球聯賽粉專）

關鍵字： HVL簡佳慧內湖高中景美女中
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