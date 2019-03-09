運動雲

> >

HVL／哥哥甘明修常鼓勵　U17鶯歌甘可慧超水準表現

ETtoday運動雲

▲HVL高中排球聯賽，鶯歌工商女排，甘可慧。（圖／高中排球聯賽大會提供）

▲鶯歌工商女排甘可慧。（圖／高中排球聯賽大會提供，圖下同）

記者顏如玉／台北報導

為了挺進4強締造隊史，鶯歌工商去年補進一批小高一，拉高平均身高的同時，也為球隊增加攔網優勢，其中甘可慧為最，不管是籃網還是攻擊都給球隊帶來許多貢獻，雖然9日沒能擊敗中山工商闖進冠軍戰，但表現仍備受教練劉忠賢肯定，「我會期待她未來兩年的發揮。」

甘可慧為過去HVL明星、身高近200公分的重砲甘明修的妹妹，身高也有186公分，去年就被選進U17，擁有不少國際賽經驗，儘管才高一，就已經是鶯歌工商重要的先發攻擊手，在4強給中山工商製造多次威脅，劉忠賢說，「她以高一來講，表現已經超乎水準，也讓我期待她未來的表現，我相信她會是隊上一個很可靠的攻擊手。」

請繼續往下閱讀...

▲HVL高中排球聯賽，鶯歌工商女排，甘可慧。（圖／高中排球聯賽大會提供）

高一就在場上和高三學姊奮戰，甘可慧表示不會緊張也不會壓力很大，因為學姊都很照顧她，大家也會互相鼓勵，反而讓她很享受在比賽場上。

小學四年級甘可慧就和哥哥一同開始練球，雖然每次被操得很累的時候總想要放棄，但還是堅持到現在，「而且每次我比賽哥哥都會看，也會跟我說我打得很好、給我信心。」，甘可慧也會看哥哥比賽，她坦言自己會看狀況跟哥哥講話，「因為他如果表現不好我就不敢惹他，他會很兇。」

接下來鶯歌工商將在季軍戰面對華僑高中，雖然不管輸贏都是隊史最佳成績，甘可慧說，但還是拿下第三名最好，自己也會盡全力去拼，希望每次舉球員給她球時，都能好好發揮到最佳。

▲HVL高中排球聯賽，鶯歌工商女排。（圖／高中排球聯賽大會提供）

關鍵字： HVL鶯歌工商甘明修甘可慧
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

推薦閱讀

HVL／太渴望締造歷史分而放不開　鶯歌工商和華僑爭季軍

HVL／教頭自認危機處理還需加強　中山工商闖冠軍戰達標

HVL／沒有體育班仍維持年年前八　景美女排善用秘密武器

HVL／前國手簡佳慧任教練也在調整　內湖女排退景美拿第五

熱門新聞

林書豪打破三分荒砍14分　羅瑞大三元率暴龍23分血洗鵜鶘

全英賽／戴資穎頻送驚艷回擊再登BWF好球　網讚：這銷魂的反拍

大專棒聯／歐晉今年畢業挑戰中職　國體3人報選秀

林書豪在場上對手多拿22分　納斯：一臉不知所措

林書豪拚暴龍季後賽固定輪替　范弗利特回歸反對他有利

林書豪獨自加練打出入暴龍最佳表現　9投6中砍2顆外線

讀者回應

﻿

最新新聞

1HVL／景美女排其實沒比較會讀書

2陳偉殷不先發了　10日改投模擬賽

3蔗總讚大將　江辰晏期待投開幕戰

4呂政儒千分紀錄　恩師見證兩次

5大專棒聯　南華8局11比1扣倒大同

熱門新聞

1林書豪破三分荒砍14分　暴龍血洗鵜鶘

2戴資穎再登BWF好球　網：這銷魂反拍

3歐晉畢業挑戰中職 國體3人報選秀

4納斯：林書豪一臉不知所措

5林書豪拚暴龍季後賽固定輪替

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

球鞋爆裂害詹皇接班人威廉森扭傷　Nike市值蒸發345億

《我們與惡的距離》主題曲！　 林宥嘉獻聲聽得我撕心肺裂

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

進口700萬賓士未掛牌路上跑 　落地4分鐘遭怪手砸成廢鐵

19歲愛子撞拖板車慘死父不求償 只要司機行善...兒給「聖筊」應允
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366