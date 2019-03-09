HVL／哥哥甘明修常鼓勵　U17鶯歌甘可慧超水準表現

▲鶯歌工商女排甘可慧。（圖／高中排球聯賽大會提供，圖下同）



記者顏如玉／台北報導

為了挺進4強締造隊史，鶯歌工商去年補進一批小高一，拉高平均身高的同時，也為球隊增加攔網優勢，其中甘可慧為最，不管是籃網還是攻擊都給球隊帶來許多貢獻，雖然9日沒能擊敗中山工商闖進冠軍戰，但表現仍備受教練劉忠賢肯定，「我會期待她未來兩年的發揮。」

甘可慧為過去HVL明星、身高近200公分的重砲甘明修的妹妹，身高也有186公分，去年就被選進U17，擁有不少國際賽經驗，儘管才高一，就已經是鶯歌工商重要的先發攻擊手，在4強給中山工商製造多次威脅，劉忠賢說，「她以高一來講，表現已經超乎水準，也讓我期待她未來的表現，我相信她會是隊上一個很可靠的攻擊手。」

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高一就在場上和高三學姊奮戰，甘可慧表示不會緊張也不會壓力很大，因為學姊都很照顧她，大家也會互相鼓勵，反而讓她很享受在比賽場上。

小學四年級甘可慧就和哥哥一同開始練球，雖然每次被操得很累的時候總想要放棄，但還是堅持到現在，「而且每次我比賽哥哥都會看，也會跟我說我打得很好、給我信心。」，甘可慧也會看哥哥比賽，她坦言自己會看狀況跟哥哥講話，「因為他如果表現不好我就不敢惹他，他會很兇。」

接下來鶯歌工商將在季軍戰面對華僑高中，雖然不管輸贏都是隊史最佳成績，甘可慧說，但還是拿下第三名最好，自己也會盡全力去拼，希望每次舉球員給她球時，都能好好發揮到最佳。