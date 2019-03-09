HVL／太渴望締造歷史分而放不開　鶯歌工商和華僑爭季軍

▲高中排球聯賽，鶯歌工商女排爭季軍。（圖／高中排球聯賽大會提供）



記者顏如玉／台北報導

創隊至今不過4年，鶯歌工商女排就連三度挺進高中排球聯賽6強，今年更加突破，在7日擊敗景美女中後挺進4強，儘管在9日的4強賽以0比3不敵中山工商，但不管10日戰績如何，鶯歌工商都將寫下隊史新頁。

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▲鶯歌工商補進許多高一，包括身高186公分的甘可慧。（圖／高中排球聯賽大會提供）



不同於中山工商、華僑高中等，排球擁有多年傳統歷史及名聲，鶯歌工商女排是相當新穎的球隊，2015年創隊後隔年就挺進甲級聯賽並連兩年拿下第五名，為了讓戰績更加突破，鶯歌工商去年補進不少高一，補強隊形陣容，教練劉忠賢說，「尤其是身高的部分，讓我們在籃網、攻擊上都相比去年更有優勢。」

闖進4強已然寫下歷史，但鶯歌工商認為還不夠，目標原先設定在擊敗中山工商，「我們在預賽、複賽都沒贏過，這場就更想贏他們，但也因為太渴望贏球，高一有壓力放不開，高三又是最後一年也有壓力，雙重壓力之下很多球就沒有處理很好。」

接下來鶯歌工商將和華僑高中上演「新北內戰」爭季軍，劉忠賢說，雙方其實常常相遇，對彼此都非常熟悉，「所以明天就是考驗球員的臨場反應。」

▲鶯歌工商女排。（圖／高中排球聯賽大會提供）