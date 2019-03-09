HVL／提供環境多元發展　景美女排其實沒比較會讀書

▲HVL高中排球聯賽，景美女中拿第六。（圖／取自HVL高中排球聯賽粉專）



記者顏如玉／台北報導

因為沒有體育班，又是升學學校，景美女中女排常被誤會「比較會讀書」，9日在高中排球聯賽拿下第六名後，教練林文傑表示，其實景美就是提供一個環境，讓你多讀一點點書、多投資自己一點點，「你只要念贏其他排球選手，未來能走一般綜合大學，給自己多一條路就可以了。」

景美女排近10年以上都能維持在聯賽前八名，林文傑說，這是必須的，因為只有聯賽在前八，球員才有保送甄選的資格、更有升學的保障，而只要球員再多讀一點點書，比其他同樣練排球的人分數高一點點，就有更多機會就讀一般綜合型大學。

請繼續往下閱讀...

▲景美女中教練林文傑。（圖／高中排球聯賽大會提供，圖下同）



「我沒有要學生很會念書。」林文傑說，「其實很多人都會誤會，認為景美出來就比較會讀書，雖然我們練球的時間可能跟其他學校球員讀書的時間差不多，但我們只是提供你一個可以讀書的環境，你投資自己多一點，未來想要繼續走競技，或是要轉向別的方向都比較容易一些。」

景美女排畢業後，較少到競技型球隊繼續就讀，林文傑說，他帶隊14年了，至今也只有2位學生考進師大，「但我們可以念其他綜合大學，像政大、成大、中山、交大、銘傳、世新等，目前也是有兩位選手被選進奧運培訓隊，一個是政大呂傑瀅、一個是中山張雅晴。」

但更多畢業的景美球員，還是會就讀一般大學，「因為升學管道來到這間學校，她們當然還是會練球，但練球時間就沒有那麼多，球員能開始找自己的方向，畢竟大學畢業還是得面臨就業，而體育這條路很窄，那不如及早給自己多一點選擇。」