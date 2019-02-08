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中職／意外兼差拍電影　郭信甫開啟人生新體驗

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▲統一獅隊練習生郭信甫。（圖／郭信甫提供）
▲統一獅隊練習生郭信甫。（圖／郭信甫提供） 

記者陳立勳／台北報導

三級棒球從台南市協進國小、台南市民德國中、台南市善化高中畢業，統一7-ELEVEn獅隊25歲練習生郭信甫2013年曾經被兄弟象延攬自行培訓，2014年報名中職季中選秀落榜，後來輾轉來到統一擔任練習生至今。

▲統一獅隊練習生郭信甫。（圖／郭信甫提供）
▲統一獅隊練習生郭信甫。（圖／郭信甫提供） 

郭信甫表示，國小二年級開始打棒球，包括投手與捕手，幾乎每個位置都有練過，小時候家境比較不好，高中畢業想說先去賺錢，所以沒有考慮念大學，國中、高中時期都在台南球場當球僮，2013年在陳瑞昌教練介紹下到兄弟自行培訓，原本準備轉為正式球員，但剛好遇到兄弟易主中信，到最後不了了之，也知道想當職棒球員的夢想可能很難達成，在選秀落選之後，剛好2014年統一缺練習生，在許聖杰教練介紹進到統一。

▲郭信甫曾是兄弟象自行培訓選手。（圖／郭信甫提供）
▲郭信甫曾是兄弟象自行培訓選手。（圖／郭信甫提供） 

郭信甫表示，職棒才4隊，人才太多了，當時希望有穩定的工作，2012年參與棒球電影《天后之戰》演出，在劇中飾演十東水產棒球隊隊員，他回憶那段過程剛好2011年電影劇組到善化高中尋找適合的演員，最初沒有報名試鏡，恰巧在教練慫恿下去挑戰看看，沒想到最後真的錄取。

▲郭信甫與電影劇組大合照。（圖／郭信甫提供）
▲郭信甫與電影劇組大合照。（圖／郭信甫提供） 

郭信甫表示，錄取後先到演員訓練班上了2個月課程，一切事物都很新鮮，他笑說本身私底下就很愛演，有機會去嘗試看看，詮釋劇中的娘娘腔角色其實並不容易，除了揣摩角色，練習手眼協調與走位，很多細節要注意，2013年投入電影《大稻埕》試鏡，原先已經獲得錄取，但選擇到兄弟自行培訓，最後沒有參與演出，並且當過《阿嬤的夢中情人》、《賽德克•巴萊》臨演，也上過綜藝節目客串短劇。

郭信甫表示，2014年選秀落選時，一度想過乾脆轉行，打算先從臨時演員開始，並且報名演員訓練班，但後來經過思考，心中還是最愛棒球，所以依舊決定到統一，畢竟從小喜歡打棒球，現在轉換身份，用不同方式幫助隊友，當年20歲就從球員轉為練習生，他認為自己沒有打出什麼成績，也沒有當過國手，既然如此不如早點轉換跑道。

▲郭信甫與倪安東。（圖／郭信甫提供）
▲郭信甫與倪安東。（圖／郭信甫提供） 

郭信甫表示，棒球運動困難的地方是技術與體能的提升與維持，而演戲困難則是要把台詞背好，同時把靈魂灌注於角色上，其實一開始演戲很緊張，不過過程中受到《天后之戰》導演肯定，對自己的演技也更有信心，不過現階段先以棒球為重，未來如果有機會，偶爾客串一下戲劇也不錯，除了打球之外，透過演戲讓人生有更多體驗，看到不同的世界，發現各行各業都有辛苦的一面。 

▲郭信甫與劉香慈。（圖／郭信甫提供）
▲郭信甫與劉香慈。（圖／郭信甫提供） 

關鍵字： 統一7-ELEVEn獅郭信甫
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