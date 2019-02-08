中職／不到30歲轉教練　許躍騰享受陪選手成長



▲Lamigo桃猿二軍投捕教練許躍騰。（圖／記者陳立勳攝）

記者陳立勳／台北報導

Lamigo桃猿許躍騰3年前在28歲轉任二軍投捕教練，許躍騰認為，雖然難免覺得有點太早轉換角色，但在二軍看到球員成長與進步，也是替他們高興。

2010年許躍騰中職季後選秀會第5輪被La New熊隊挑中，待在桃猿6年，一軍出賽16場，29個打數，打擊率0.276，但在球隊陸續補進新血，也被壓縮出賽空間，2016年在球隊安排下轉任二軍投捕教練，許躍騰今年6月才滿31歲，在國內職棒教練也是相當年輕。

不到30歲轉任教練，許躍騰表示，當下難免覺得轉教練好像太早，但當時球隊剛好有教練缺，球隊願意栽培他，現在職棒環境越來越競爭，年輕球員很多，雖然自己還想要再打，但經過思考，並且與家人和學長討論，因此毅然決然轉換跑道。

許躍騰表示，從球員轉換成教練，當成不一樣的學習，希望幫助選手上一軍，畢竟才剛退下來沒幾年，各方面還有很多東西要學，教練也需要時間累積經驗，先前郭建霖教練曾經分享經驗，因為當教練與球員的心態不同，與選手之間可以沒有距離感，但彼此之間該有的那條線一樣要有，不能沒有分寸。

許躍騰表示，現在在二軍培養年輕選手，能看到每個人成長與進步，也是感到與有榮焉，替他們高興，尤其看到選手們的拚勁與鬥志，就會覺得台灣棒球未來很有希望。



▲Lamigo桃猿二軍投捕教練許躍騰。（圖／記者陳立勳攝）