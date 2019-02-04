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中職／哥哥提前退出戰場　陳偉漢遺憾願望落空

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中信兄弟陳偉漢。（圖／中信兄弟提供）
▲陳偉漢。（圖／中信兄弟提供）  

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟內野手陳偉漢去年在一軍逐漸打出成績，一路打到職棒，陳偉漢與相差4歲的哥哥曾經同隊，但兄弟倆始終無緣在一軍同場作戰。

2014年陳偉漢在中職季中選秀會第9輪被中信兄弟挑中，陳偉漢表示，小時候由於個性好動，加上看到哥哥陳偉健打棒球，記得全家還曾經一起到場替哥哥加油，耳濡目染之下，陳偉漢從國小三年級開始棒球之路。

陳偉漢表示，國小剛打球其實只是好玩，上到國中才專心打球，後來哥哥在高中時期進到傳統強隊穀保家商，想要跟著哥哥的腳步，小時候都會跟哥哥分享球場上的酸甜苦辣。

高中時期左投陳偉健原先被外界看好潛力，不過在二軍代訓過程中受傷進行韌帶移植手術，職棒生涯4年僅在一軍出賽7場，陳偉漢透露，2014加入中信兄弟，有緣份可以跟哥哥同隊，無奈哥哥在2015年季後遭到釋出，兩人只有同隊1年多，僅有在二軍同場出賽，原本心中有個兄弟檔在一軍同場出賽的願望，可惜比較難有機會完成雖然哥哥沒有繼續在職棒，但自己也想連同哥哥這一份力量，繼續在職棒場上努力 。

陳偉漢表示，一直以來爸媽都很支持兄弟倆打棒球，自己到了高中一年級才首次當選國手，也訂下打職棒的目標，大學期間到中職二軍當借將，那段時間學習很多，後來國訓退伍後先到台中威達，「東哥」黃忠義教練也把學習棒球的企圖心激發出來，雖然練習過程很累，但不會忘記東哥提醒的要用頭腦打球。

中信兄弟投手陳偉健。（圖／中信兄弟提供）
▲陳偉健。（圖／中信兄弟提供）  

關鍵字： 中職中信兄弟陳偉漢陳偉健兄弟棒球
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