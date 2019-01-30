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中職／驚訝彭政閔引退　高國慶：跟陳金鋒一樣傳奇

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▲▼中華職棒總冠軍賽第3戰,統一獅,高國慶。（圖／記者季相儒攝）
▲高國慶。（圖／記者季相儒攝）  

記者陳立勳／台南報導

中信兄弟「恰恰」彭政閔30日召開記者會宣布今年打完引退， 統一7-ELEVEn獅隊高國慶也是恰恰在美和中學學弟，高國慶表示，彭政閔跟陳金鋒一樣是傳奇。

高國慶表示，恰恰引退跟陳金鋒退休一樣可惜，恰恰是中華職棒的傳奇，就跟陳金鋒與張泰山一樣，恰恰還可以再打，原本希望今天他說的是別件事，而不是宣布退休，他希望恰恰退休之後，不會讓中華職棒的球迷變少。

高國慶表示，國一就認識恰恰，他是很有原則的學長，跟學弟相處得很好，只要在合理範圍內都很好相處，也跟學弟很合得來，以前美和傳統只要球隊犯錯，隊長受處罰的程度會是一般球員的2倍，所以恰恰當隊長時也很嚴格，但學弟也不會因此不敢找他，跟他相處很好。

高國慶說表示，恰恰身體狀況應該明年至少可以打，恰恰會做這個決定，一定是想了很久，他其實是心思很細的人，可能對於未來有其他的規劃，恰恰的身上有許多東西可以學，平常也在進修，如果有機會的話，也希望被他指導。

此外，彭政閔退休後，高國慶明年將成為中職最年長球員，高國慶表示，打到這個年紀要更珍惜，如果體力、能力都比不上年輕球員，自己也會決定退下來，一直以為恰恰會在前面，沒想到決定要退休。

▲▼彭政閔引退記者會。（圖／記者林敬旻攝）
▲彭政閔。（圖／記者林敬旻攝）  

關鍵字： 中職中信兄弟彭政閔恰恰高國慶棒球
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