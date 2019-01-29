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中職／總教練一席話激勵　潘志芳重新定義自己

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▲▼0624 中華職棒Lamigo桃猿VS中信兄弟上半季封王戰-潘萣翔。（圖／記者黃克翔攝）
▲潘志芳。（圖／記者黃克翔攝）  

記者陳立勳／屏東報導

中信兄弟內野手潘志芳去年在一軍沒有太多表現，今年春訓受到總教練伯納（Scott Budner）鼓勵，潘志芳決定從「心」出發，重新定義自己。

2015年潘志芳季中選秀加入中信兄弟，但這幾年沒有太多表現，去年潘志芳一軍出賽8場，20打數擊出4支安打，打擊率0.200。

潘志芳春訓期間獲得總教練伯納關注，伯納知道潘志芳過往曾在美國發展，認為潘志芳的身手應該要在一軍，潘志芳認為對自己來說是很大的肯定，有被鼓勵到的感覺。

潘志芳透露，2015年從美國回來加入中職，原本想說自己可以有所表現，但結果跟想的不一樣，沒有到達預期，畢竟具有旅外球員身份，剛進來壓力很大，有點放不開，知道大家對他期待很高。

潘志芳表示，2012年參加美職未來之星對抗賽，後來季末右肩受傷，進行關節鏡手術，就開始變得沒有自信，看到同層級的隊友不斷往上升級，自己卻還在原地，感覺自己跟不上，好像已經輸了，但這陣子經過那番與伯納的對談，心態有點不太一樣，想要做些改變，重新定義自己，之前那些過程就算了，從現在開始重來，之前練習感覺是逼的，心裡面覺得很累，心態不一樣之後，現在是發自內心想要訓練，自己也會找額外時間練習，想要練得更多。

關鍵字： 中信兄弟潘志芳
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