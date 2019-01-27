中職／柏安力教學經驗豐富　王正棠：很快看出缺點



▲王正棠。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／高雄報導

富邦悍將二壘手王正棠去年底完成12天補充役，在外籍打擊教練柏安力（Mike Brumley）協助下修正揮棒軌跡，王正棠認為柏安力的教法與克魯茲（Tommy Cruz）有所不同。

去年底王正棠完成12天補充役，王正棠表示，雖然12天沒碰球，但把這幾天當成休息，當完兵之後也比較安心，去年季後主要先安排復健，把受傷地方養好，包括髖關節與膝蓋後方。

去年季中選秀加入，王正棠在一軍出賽32場，擊出43支安打，16分打點，上壘率0.412，長打率0.451，打擊率0.352，締造新人出賽連續18場有安打的聯盟紀錄，王正棠認為，去年成績比預期還好，但守備、跑壘以及打擊的想法都還可以再進步，季後本身也有持續做重訓，希望今年不要受傷，可以在一軍穩定出賽，表現可以穩定幫助球隊，雖然去年的成績對於今年來說多少會有壓力，但這也是好的，拿出成績跟大家競爭，穩定成績才有穩定出賽，教練團給予的任務就是要求上壘，做好自己的本份。

今年球隊找來外籍打教柏安力擔任客座打擊教練，王正棠表示，柏安力經驗很豐富，有很多輔助器材，協助修正揮棒軌跡，很快就能看出缺點，教法上比較細膩，偏重於技術面，與先前克魯茲教練比較不同，克魯茲給選手很多信心，比較偏重心理層面。