中職／抗韓英雄是虎迷　吳昇峰最愛洋砲三劍客



▲吳昇峰參觀中職30周年特展。（圖／記者陳立勳攝）

記者陳立勳／台北報導

合庫投手吳昇峰去年亞運對韓國對先發5局失1分奪勝，帶領中華隊中止一級國際賽事對南韓10連敗，被球迷稱為抗韓英雄，26日吳昇峰現身中職30周年特展參觀，吳昇峰透露自身從小就是三商虎迷，尤其最愛洋將三劍客。

才結束爆米花聯盟沒多久，吳昇峰今天與朋友一起來到中職30周年特展，找尋小時候的回憶，曾經在兄弟象當過練習聲，吳昇峰坦言，其實從小學二年級開始就是三商虎隊球迷，記得很喜歡三商虎隊的老虎隊徽，最喜歡三商虎隊洋砲三劍客，包括康雷（Angel Gonzalez）、哥雅（Leonardo Garcia）、鷹俠（Luis Iglesias），其中覺得鷹俠長得特別蠻帥。

吳昇峰表示，記得小時候第一次進場看職棒是在台東棒球場欣賞三商對統一的熱身賽，小時候沒有太多電視轉播，大多從報紙關心，以前家裡還有收藏三商虎全隊簽名球，無論從本土球員林琨瀚、林岳亮、劉義傳、林怡宏、陳該發，甚至到洋將羅魁（Urbano Lugo）、班固（Omar Bencomo）、拿坡里（Alfonso Osuna）等人都相當熟悉，直到後來三商解散，轉而支持統一，倒是這幾年並沒有特別支持哪支球隊，不過會從比賽中欣賞喜歡的球員。