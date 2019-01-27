中職／張耿豪清光手肘骨刺　春訓按表操課不著急



▲張耿豪。（圖／記者季相儒攝）

記者陳立勳／高雄報導

富邦悍將投手張耿豪去年季後動骨刺手術，27日進行第2次牛棚，張耿豪表示，去年遇到受傷，表現不滿意。

去年10月份張耿豪選擇手術清除右手肘骨刺，張耿豪表示，現在感覺越來越好，當初開完刀才1天就開始復健，先進行跑步與下半身訓練，等到開刀傷口拆線後，訓練菜單一切恢復正常。

張耿豪表示，今天第2次牛棚，從上次的20球增加到30球，現階段每周投2次牛棚，照進度慢慢拉長球數，目前先以直球為主，後面再加上變化球，沒意外可以趕上開季，但不會特別急，按規劃一步一步來。

去年張耿豪出賽42場，防禦率5.20，比起前年66場出賽，防禦率2.80有所落差，張耿豪表示，對於去年表現當然不滿意，其實去年一開始季初狀況很好，後來有幾場後援失敗，影響到心理，一直想要找出問題，動作開始跑掉，靠手的力量投，手就開始不舒服，受傷遇到了也沒辦法，後來跟球隊商量提早開刀解決，也是第一次開骨刺手術，清出6、7顆骨刺，手肘打了5個洞，目前訓練進度都還跟得上，今年除了球隊戰績，身體健康也很重要，不然受傷就什麼都沒有了。

此外，張耿豪透露，這次骨刺手術是生涯第3次動刀，第一次是2011年扁桃腺出問題，2015年椎弓滑脫，他表示扁桃腺開刀那次因為有一天睡醒，突然發現脖子整個腫起來，醫生檢查後開刀處理，否則會壓迫其他部位，最後可能會影響內臟，所以決定動刀。