中職／恰恰從小獅迷　場邊搖旗吶喊樣樣來



▲彭政閔。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台南報導

中信兄弟「恰恰」彭政閔30日宣布今年季後即將引退，效力黃衫軍19個球季，從小就是獅迷的恰恰，尤其國小時常進場替獅隊加油，場邊幫忙搖旗吶喊。

打從2001年加盟兄弟象開始，彭政閔職棒生涯經歷豐富，今天透過記者會正式宣告季後引退，過往曾傳出彭政閔原先可能加入三商虎隊，但後來因為三商虎解散而告吹，但其實當年彭政閔最初心中屬意的球隊是統一，最後沒想到因緣際會下來到兄弟，反而造就恰恰變成中職人氣王，回頭看也算是一段美麗的意外。

統一7-ELEVEn獅隊業務課長賴哲鴻回憶，當年本身待在統一獅高雄後援會，負責打鼓任務，記得彭政閔在復興國小少棒隊階段，與弟弟彭政欣時常一起到高雄立德球場幫統一獅隊加油，恰恰的爸爸媽媽也常常帶著兄弟倆到球場看球，恰恰在觀眾席上還會幫忙搖旗，並且跟著一起替獅隊吶喊，而弟弟則是在旁邊加油，直到恰恰前往屏東美和中學唸書，慢慢減少進場次數，不過只要有空，恰恰一樣會到球場。

賴哲鴻表示，彭政閔跟獅隊淵源頗深，主要是以前恰恰在復興少棒，鄭百勝、呂文生都會在球隊放假時，兩人都會抽空到學校指導小朋友，恰恰就是其中之一，獅隊最初在高雄路竹訓練的時候，恰爸也會開車載著恰恰兄弟檔到路竹球場跟著一起練球，鄭百勝與呂文生有空也會親自教學，彼此之間才建立起深厚情感，直到現在恰恰依舊尊稱鄭百勝為恩師。

賴哲鴻透露，其實當年恰爸很希望兒子能加入統一，統一也是恰恰的首選，但後來因故無緣進到獅隊，事後聊天時恰爸也覺得很惋惜，自己算是從小看恰恰長大，恰恰現在遇到他，遠遠看到就會主動打招呼，至今對職棒的熱愛與態度都是始終如一，或許當時恰恰來到統一獅隊，球隊就多了一個明星球員，他開玩笑說，甚至說不定現在恰恰已是獅隊總教練。