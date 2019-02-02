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報名中職踩煞車　林鋅杰最初首選中信兄弟

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▲林鋅杰參加2017世界盃青棒賽。（圖／林鋅杰提供）
▲周宗志(左)、林鋅杰(中間)、萬昭清(右)參加2017世界盃青棒賽。（圖／林鋅杰提供） 

記者陳立勳／台北報導

費城費城人隊台灣投手林鋅杰去年一圓旅外夢想，但前年經歷世界青棒賽挫折，讓他一度想要投入中職選秀，其中最想加入的就是兄弟。

從小受到表哥中信兄弟陳偉漢與家族影響，林鋅杰在國小三年級開始打棒球，從光華國小少棒隊、福營國中青少棒，最初從捕手蹲起，內野與外野也都守過，直到國三投出球速，高中進入穀保家商才開始專攻投手，林鋅杰表示，記得當年國小畢業不想繼續打球，因為實在太累，後來媽媽希望他繼續堅持，所以才一路打到現在。

林鋅杰表示，自己在高一和高二階段有點散，後來是穀保的周宗志教練不斷鼓勵與督促，一直沒有放棄他，才有機會一路打到職棒，周教練真的是恩師，2017年世界青棒賽很失常，一度打消旅外的念頭，心情很低落，想說直接報名中華職棒選秀，後來轉個念頭，想說去讀大學再拚，繼續等待旅外的機會。

▲林鋅杰參加2017世界盃青棒賽。（圖／林鋅杰提供）
▲林鋅杰(中後)參加2017世界盃青棒賽。（圖／林鋅杰提供） 

林鋅杰表示，去年原本打算報名中職季中選秀，當時報名表已經填好，沒想到繳報名表前一天機會突然就來了，費城人開價出手網羅，他坦言那時候沒有太多信心，畢竟有了之前世青賽的挫敗，不過後來經過思考決定出國，他透露最初想說加入中職，希望能加入中信兄弟，畢竟本身從小就是兄弟象迷，平常沒事就會從電視轉播上觀賞比賽，對於二代象時期的彭政閔等球星印象深刻。

▲林鋅杰福營國中時期。（圖／林鋅杰提供）
▲林鋅杰福營國中時期。（圖／林鋅杰提供） 

關鍵字： 費城費城人林鋅杰中職中信兄弟周宗志棒球
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