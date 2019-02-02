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旅外圓夢新體驗　林鋅杰調整動作練變速

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▲費城費城人隊投手林鋅杰。（圖／帕菲克經紀公司提供）
▲費城費城人隊投手林鋅杰。（圖／帕菲克經紀公司提供）  

記者陳立勳／台北報導

費城費城人隊台灣投手林鋅杰去年成功旅外，教練團針對投球動作修改，包括手部延伸與抬腳，林鋅杰認為整體直球尾速變得更好。

去年林鋅杰6月份與費城人隊簽約，8月到球隊報到，季中在新人聯盟出賽3場，全部都是後援，3局沒有被擊出安打，1三振，4次四壞球，無失分，球季結束後短暫返國，又回到美國參加秋訓。

林鋅杰表示，先前只在球隊待一小段時間，體會到不同的訓練方式，美國主要強調練「質」，一個人剛到美國確實會緊張，飲食上吃得比較鹹，先前教練團針對投球動作修改，包括抬腳的部分，以及手部的延伸，透過比賽去嘗試，直球尾速比較好，新的投球動作到目前都很適應，感覺蠻順暢。

▲胡智為與林鋅杰。（圖／林鋅杰提供）
▲胡智為與林鋅杰。（圖／林鋅杰提供） 

林鋅杰表示，每一場比賽都給自己設一個小目標，一步一步來，跟上重量訓練的菜單，教練也希望練好變速球，他坦言雖然自己以前有練過變速球，但投得並不好，同時也要減重，先把體脂降下來，身體疲勞恢復才會比較快，發揮身高優勢，今年可以穩定出賽，趕快升上更高層級，在球隊每個禮拜會上2次會話課，環境適應與溝通沒有太大問題，年底有世界12強棒球賽，如果有機會，也有很高意願參加。

▲林鋅杰在費城人訓練基地。（圖／林鋅杰提供）
▲林鋅杰在費城人訓練基地。（圖／林鋅杰提供） 

關鍵字： 費城費城人林鋅杰
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