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走過離隊風波　林志祥後悔自己沒做好

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統一獅隊林志祥。（圖／統一球團提供）
▲林志祥。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／台北報導

前統一7-ELEVEn獅隊二壘手林志祥前年經歷桃色風波，經過這段時間沉澱，林志祥坦言後悔，徹底反省自己沒有做好。

2017年8月林志祥遭到雜誌報導涉入桃色風波，被球團無限期停賽停薪並接受調查，10月向統一7-ELEVEn獅隊球團自請離隊，結束7年職棒生涯，去年轉戰業餘崇越隼鷹成棒隊。

回想前年發生事情經過，林志祥表示，報導一出來能不能續留球隊心裡有數，那時候心裡很亂，等待公司內部處理期間，不想要完全放棄棒球，所以一樣保持訓練，希望能維持手感，直到確定離隊之後，心中確實很難受，畢竟在球隊這麼多年，也付出很多努力，不過最後結果自己要承擔。

林志祥表示，離隊當下真的不知道下一步要去哪裡，在中職其他3支球隊不收情況下，先回台東自主訓練1個月，後來到台北跟著崇越隼鷹練球，那段時間想了很多，坦言自己很後悔，但發生都發生了，是自己做不好，沒有照顧好自己，對家人覺得很抱歉，很對不起家人，尤其是栽培長大的爸媽與一路陪伴的老婆，全家人的心情也都受到事件所折磨。

林志祥表示，事情發生當下心情很複雜，感覺做什麼都很不順，看著外界各方討論，負面情緒很多，隨著時間過去，家人們一樣持續鼓勵與陪伴，雖然沒有辦法繼續留在職棒，對他來說事情過了就過了，如何彌補過錯，希望可以讓外界改觀，自己年輕的時候不會去想，經過這件事情徹底反省，有些事情不能做就是不能做。

統一獅新款客場球衣 林志祥。(圖／統一球團提供)
▲林志祥。(圖／統一球團提供) 

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅林志祥崇越隼鷹業餘棒球
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