運動雲

> >

中職／自認從小不頂尖　吳丞哲完成父母期望

ETtoday運動雲

▲吳丞哲就讀橋頭國中時期。（圖／吳丞哲提供）
▲吳丞哲(中排右二)與林樺慶(後排後方)就讀橋頭國中時期。（圖／吳丞哲提供）

記者陳立勳／台北報導

Lamigo桃猿投手吳丞哲去年以新秀之姿站穩一軍，替球隊力下不少汗馬功勞，回顧三級棒球時期，吳丞哲自認從小不算是頂尖球員，國中是從打軟式組開始。

小時候跟著爸爸一起看棒球，吳丞哲從國小四年級開始打棒球，由於家裡開便利商店的關係，媽媽希望他多吃一點，多補充一點營養，但可能吃太多，小學體重快60公斤，他笑說可能體型關係，所以被教練叫去當捕手。

四年級下學期從屏東僑勇國小轉學到高雄金潭國小，吳丞哲表示，說實話蠻習慣團體生活，那時候什麼都不懂，小時候功課不錯，國小畢業原本想說不要打球，專心好好唸書，因為練習真的很辛苦，不過爸媽期望繼續打下去，因此一路打到現在，直到國中三年級才真正喜歡打棒球。

▲吳丞哲參加2010年世界青少年軟式棒球錦標賽奪冠。（圖／吳丞哲提供）
▲吳丞哲參加2010年世界青少年軟式棒球錦標賽奪冠。（圖／吳丞哲提供）

吳丞哲表示，國中時期本身不算是頂尖球員，幾乎都被分配打軟式組，反觀同學林樺同學已是球隊主力，也是到了國三才專心往投手發展，後來很幸運透過國中教練推薦才進到西苑中學，完全沒有想到後來能陸續入選U23世界盃與世大運國手。

吳丞哲表示，棒球生涯中最要感謝的人是金潭國小徐宏根教練，雖然教練很嚴厲，但是人很好，每個球員都當成自己小孩，該管就會管，講究團隊觀念，同時無論各個階段，都從每個教練身上學到很多。

吳丞哲坦言，高中之前幾乎沒有國手資歷，僅有2010年參加過IBA世界青少年軟式棒球錦標賽，最後冠軍戰面對日本隊，自己擊出再見安打，並且獲選大會MVP，至今仍然印象深刻。

▲吳丞哲大學畢業典禮全家福大合照。（圖／吳丞哲提供）
▲吳丞哲(左二)、吳丞哲父親(左一)、吳丞哲母親(左四)於大學畢業典禮合照。（圖／吳丞哲提供） 

關鍵字： Lamigo桃猿吳丞哲
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

19歲連生3子嫁不進千億豪門　梁洛施一句「值得」錄影淚崩！

推薦閱讀

中職／珍惜場上每一天　陳偉漢跳出自我懷疑

中職／哥哥提前退出戰場　陳偉漢遺憾願望落空

中職／林祖傑放棄合庫正職　恩師叮嚀要加油

中職／佩服林祖傑決心　吳桀睿期待成功範例

熱門新聞

曾與蘇智傑奪小馬世界冠軍　喇尼忽進平鎮因傷割愛棒球

交易截止逼近！湖人為戴維斯提出新報價　博爾等人再添英格雷

中職／哥哥提前退出戰場　陳偉漢遺憾願望落空

老闆賠怕了！安德森CP值低　下賽季自願降薪1.8億

湖人賣卡德威爾波普　2014年榜眼帕克成為目標

洋基「大爛約」艾斯柏瑞巨人有興趣　但要接收報銷強投奎多

讀者回應

﻿

最新新聞

1Kobe：火箭現有打法拿不到冠軍

2鵜鶘偏好湖人用4枚首輪換戴維斯

3從小不頂尖　吳丞哲完成父母期望

4從傷病中奮起　羅斯50分感動戰役

5NBA上半季最熱話題：詹皇連休17戰

熱門新聞

1兩度奪世界冠軍　喇尼忽割愛棒球

2湖人為戴維斯提出新報價

3哥哥提前退出　陳偉漢遺憾願望空

4安德森性價比低　自願降薪1.8億

5湖人與公牛談交易帕克

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

彭政閔23號球衣退休　「屬於球員跟球迷回憶」

再見了！歷經中職興盛與谷底 中信兄弟恰恰彭政閔哽咽道別

彭政閔落淚說退了　打完今年球季就退休

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

無法回鄉過年！媽媽驚喜現身 國軍兒感動哽咽與母相擁落淚

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366