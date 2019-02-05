中職／自認從小不頂尖　吳丞哲完成父母期望



▲吳丞哲(中排右二)與林樺慶(後排後方)就讀橋頭國中時期。（圖／吳丞哲提供）

記者陳立勳／台北報導

Lamigo桃猿投手吳丞哲去年以新秀之姿站穩一軍，替球隊力下不少汗馬功勞，回顧三級棒球時期，吳丞哲自認從小不算是頂尖球員，國中是從打軟式組開始。

小時候跟著爸爸一起看棒球，吳丞哲從國小四年級開始打棒球，由於家裡開便利商店的關係，媽媽希望他多吃一點，多補充一點營養，但可能吃太多，小學體重快60公斤，他笑說可能體型關係，所以被教練叫去當捕手。

四年級下學期從屏東僑勇國小轉學到高雄金潭國小，吳丞哲表示，說實話蠻習慣團體生活，那時候什麼都不懂，小時候功課不錯，國小畢業原本想說不要打球，專心好好唸書，因為練習真的很辛苦，不過爸媽期望繼續打下去，因此一路打到現在，直到國中三年級才真正喜歡打棒球。



▲吳丞哲參加2010年世界青少年軟式棒球錦標賽奪冠。（圖／吳丞哲提供）

吳丞哲表示，國中時期本身不算是頂尖球員，幾乎都被分配打軟式組，反觀同學林樺同學已是球隊主力，也是到了國三才專心往投手發展，後來很幸運透過國中教練推薦才進到西苑中學，完全沒有想到後來能陸續入選U23世界盃與世大運國手。

吳丞哲表示，棒球生涯中最要感謝的人是金潭國小徐宏根教練，雖然教練很嚴厲，但是人很好，每個球員都當成自己小孩，該管就會管，講究團隊觀念，同時無論各個階段，都從每個教練身上學到很多。

吳丞哲坦言，高中之前幾乎沒有國手資歷，僅有2010年參加過IBA世界青少年軟式棒球錦標賽，最後冠軍戰面對日本隊，自己擊出再見安打，並且獲選大會MVP，至今仍然印象深刻。



▲吳丞哲(左二)、吳丞哲父親(左一)、吳丞哲母親(左四)於大學畢業典禮合照。（圖／吳丞哲提供）