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中職／改名真有效！　吳桀睿揮別落榜轉好運

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▲▼中職例行賽,兄弟VS統一。吳桀睿（圖／記者李毓康攝）
▲吳桀睿。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅隊二壘手吳桀睿歷經2016年選秀失利，改名之後隔年二度叩關選秀上榜，一進職棒隨即繳出穩定成績。

2016年吳柏毅在中職季中選秀會落選，隔年改名為吳桀睿之後在第4輪被統一選到，吳桀睿表示，2016年在落選後回到台電打球，原本台電準備要給正職缺，但後來經過思考，依舊決定隔年再次投入選秀。

吳桀睿表示，其實當時2度報名選秀也是經過掙扎，畢竟職棒與業餘的壓力不一樣，但家人一路陪伴上來，希望能讓家人得到光榮感，所以才選擇追逐職棒夢想。

吳桀睿透露，其實2016年選秀落榜後，媽媽勸他改名，特別請算命師算出新名字，主要是打球一路以來並沒有很順遂，由於身材條件不突出，每到一個新環境都是先從板凳球員開始，也沒有獲得太多機會，想說不如改名換個運氣，改名之後媽媽覺得蠻有效果的。

▲吳桀睿參加2011年小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽。（圖／吳桀睿提供）
▲吳桀睿(前排左一)、林書逸(中間左四)、黃子鵬(後排左一)與宋家豪(後排右三)參加2011年小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽。（圖／吳桀睿提供） 

吳桀睿認為，在首次選秀落馬後，心態上有所改變，每個挫折對他來說都是進步的動力，記得U23世界盃那段時間進步最多，培訓過程透過不斷比賽，用心去加強，雖然先天條件不好，沒有絆腳石就不會成長茁壯，沒有不看好我的人，也不會有現在的我，不管別人怎麼看，付出比收穫更快樂。

去年在一軍打出佳績，吳桀睿坦言超過自己的預期，原本只想要競爭一軍名額，所以告訴自己不要太著急，棒球講究結果，要學習如何變好，不一定揮棒速度快或是力量大就一定是好。

▲吳桀睿參加2011年小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽。（圖／吳桀睿提供）
▲吳桀睿(右一)與詹子賢(右三)參加2011年小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽。（圖／吳桀睿提供） 

關鍵字： 統一7-ELEVEn獅吳桀睿
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