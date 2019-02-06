中職／鍾情贏球成就感　吳桀睿懷念蹲捕時光



▲吳桀睿在中華隊時期蹲捕。（圖／吳桀睿提供）

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅隊吳桀睿去年站穩球隊先發二壘，但實際上吳桀睿從小到大幾乎以捕手工作為主。

吳桀睿表示，小時候家住新莊，所以全家人都會到球場看球，以前都是兄弟象的比賽，雖然內容看不懂，但覺得氣氛很熱鬧，到了國小四年級，為了打球才轉到民安國小。

吳桀睿表示，其實一直到國中都有補習，功課也算OK，家人希望他打球能打得開心，並沒有一定要他打得多好，真正開始打球，往往都是教練叫他去哪個位置就去哪個位置，大多擔任捕手，大概唯一就剩投手沒有練過，但在眾多位置上，還是覺得捕手比較好玩，因為捕手的成就感不一樣，對他來說只要球隊贏球，當捕手特別有成就感，就算打擊沒有表現，贏球就是開心。



▲吳桀睿參加2017年世大運。（圖／記者黃克翔攝）

吳桀睿表示，雖然現在已經不當捕手，但有時候還是會懷念當捕手的日子，大學畢業想要加入職棒，想說以專職捕手身份報名，爭取多一點機會，自己的個性是成功不必在我，未來如果球隊有需要，也願意回去蹲捕。

吳桀睿表示，很感謝郭李建夫教練在U23世界盃與世大運給他機會去練二壘，給予很大的發揮空間，如今在球隊就是練好二壘。



▲吳桀睿站穩統一先發二壘。（圖／記者李毓康攝）