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職棒生涯仍有夢　林志祥不放棄任何機會

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▲崇越隼鷹林志祥。（圖／記者陳立勳攝）
▲林志祥。（圖／記者陳立勳攝） 

記者陳立勳／台北報導

前統一7-ELEVEn獅隊31歲二壘手林志祥前年經歷桃色風波，後來轉往崇越隼鷹發展，林志祥表示，職棒打了7年，心中仍然有遺憾沒有完成，依舊把重回職棒當成最大目標。

加入崇越1年多，林志祥表示，回來業餘打球想法很簡單，業餘的訓練量沒有職棒多，主要還是心態，如果想要進步，除了必須自我要求，訓練上更專注，崇越陣中有些想要進職棒的學弟，他也會鼓勵學弟多練，才能應付職棒的訓練量。

林志祥表示，回到業餘在生活作息還在適應，以前職棒比完大概1、2點才休息，隔天睡到中午，反觀業餘比賽有時候比賽打上午，有時候打下午，有時候打晚上，要想辦法調整睡眠，盡量睡飽一點，平常晚上11、12點就寢，最晚頂多深夜1點一定要睡，在崇越如果沒遇到比賽，每周一到五固定練球，周末休息2天，生活也非常規律。

林志祥表示，很感激延續棒球之路，對他來說就是把握機會，想要在業餘打出成績，不知道自己有多少機會，但只要有機會，他不會放棄自己，如果真的沒有職棒球隊要，自己也無話可說，至少有努力過了，回到業餘多了很多時間可以思考自己想要做什麼，對於職棒旅程難免會有遺憾，仍有很多目標沒有達成，其中中職的首局首打席全壘打的紀錄就是其中之一，可惜短期之內比較難完成，職棒才打7年，並沒有發揮自身的百分之百能力，還是想要回到職棒。

此外，林志祥透露，平常在練球空檔都會到岳母開的小吃店幫忙炒菜，同時一邊在岳母身邊學做菜，他認為做菜很有趣，把菜端上桌，可以觀察客人的反應，瞭解到底自己炒的好不好吃，畢竟打球不是一輩子，學個一技之長也很好。

▲崇越隼鷹林志祥。（圖／記者陳立勳攝）
▲林志祥。（圖／記者陳立勳攝） 

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅林志祥崇越隼鷹業餘棒球
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