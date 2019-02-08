NBA本季最神飆分秀（一）　哈登MSG轟61分連87球靠自己

▲火箭一哥哈登。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

火箭一哥哈登(James Harden)在7日作客國王一役，將連續單場至少30分的紀錄推進到第28場，繼1月場均得分飆高到43.6分後，2月4戰又有2場轟破40分；他本季最狂的得分秀，出現在1月24日作客尼克，整場狂砍61分，追平湖人傳奇布萊恩(Kobe Bryant)的紀錄，並列在麥迪遜花園廣場得到最高分的客隊球員。

上季年度MVP哈登，本季依舊來勢洶洶，至7日為止，他已將連續得分30+的紀錄推進到第28場，距離張伯倫(Wilt Chamberlain)史上第2的31場紀錄也僅差3場；而他本季最瘋狂的得分秀，出現在上個月到紐約踢館的比賽，該役上半場他就砍下36分，創下客隊球員在麥迪遜花園廣場上半場的最高得分紀錄。

最終哈登鏖戰了40分鐘，38投17中猛轟61分、15籃板和4助攻，外帶5抄截，超越了喬丹(Michael Jordan)的55分紀錄，追平布萊恩在2009年2月2日於麥迪遜花園廣場飆出61分的歷史紀錄，並列客隊球員在此的最高得分。

《紐約時報》名記者史坦(Marc Stein)也個人推特轉發訊息讚嘆道，「NBA史上得分王賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)生涯從沒單場得過56分，哈登卻在過去9天3度辦到。」哈登在1月15日對灰熊砍下57分、17日對籃網掃了58分以及24日對尼克攻下61分。

哈登還一度締造連續87個進球都「靠自己」的紀錄，直到上個月28日搭檔保羅(Chris Paul)回歸後，他才在首節還剩6分33秒接到隊友「半獸人」法瑞德(Kenneth Faried)的傳球，切入拋投得手，終結了這項紀錄，這是他7戰以來「首度」獲得隊友助攻，堪稱現役最強單打王。

▲火箭一哥哈登。（圖／達志影像／美聯社）