運動雲

> >

NBA本季最神飆分秀（一）　哈登MSG轟61分連87球靠自己

ETtoday運動雲

▲火箭一哥哈登。（圖／路透）

▲火箭一哥哈登。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

火箭一哥哈登(James Harden)在7日作客國王一役，將連續單場至少30分的紀錄推進到第28場，繼1月場均得分飆高到43.6分後，2月4戰又有2場轟破40分；他本季最狂的得分秀，出現在1月24日作客尼克，整場狂砍61分，追平湖人傳奇布萊恩(Kobe Bryant)的紀錄，並列在麥迪遜花園廣場得到最高分的客隊球員。

上季年度MVP哈登，本季依舊來勢洶洶，至7日為止，他已將連續得分30+的紀錄推進到第28場，距離張伯倫(Wilt Chamberlain)史上第2的31場紀錄也僅差3場；而他本季最瘋狂的得分秀，出現在上個月到紐約踢館的比賽，該役上半場他就砍下36分，創下客隊球員在麥迪遜花園廣場上半場的最高得分紀錄。

最終哈登鏖戰了40分鐘，38投17中猛轟61分、15籃板和4助攻，外帶5抄截，超越了喬丹(Michael Jordan)的55分紀錄，追平布萊恩在2009年2月2日於麥迪遜花園廣場飆出61分的歷史紀錄，並列客隊球員在此的最高得分。

《紐約時報》名記者史坦(Marc Stein)也個人推特轉發訊息讚嘆道，「NBA史上得分王賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)生涯從沒單場得過56分，哈登卻在過去9天3度辦到。」哈登在1月15日對灰熊砍下57分、17日對籃網掃了58分以及24日對尼克攻下61分。

哈登還一度締造連續87個進球都「靠自己」的紀錄，直到上個月28日搭檔保羅(Chris Paul)回歸後，他才在首節還剩6分33秒接到隊友「半獸人」法瑞德(Kenneth Faried)的傳球，切入拋投得手，終結了這項紀錄，這是他7戰以來「首度」獲得隊友助攻，堪稱現役最強單打王。

▲火箭哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭一哥哈登。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA火箭哈登
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

推薦閱讀

從傷病中奮起的NBA球星（五）　表弟等1年回歸完美融入勇士

從傷病中奮起的NBA球星（四）　灌籃王拉文閃耀風城

從傷病中奮起的NBA球星（三）　林書豪甩2季傷病低潮打出身價

從傷病中奮起的NBA球星（一）　飆風玫瑰50分感動戰役

熱門新聞

交易大限最後4小時！　林書豪若沒被交易老鷹也不打算買斷

快訊／小賈索前進多倫多　暴龍送瓦蘭休納斯5換1到灰熊

快訊／公鹿用強森、4枚次輪選秀　交易來鵜鶘猛將米羅提奇

快訊／七六人送2017狀元佛茲到魔術　換西蒙斯與首輪受保護籤

職棒生涯仍有夢　林志祥不放棄任何機會

保羅艦長迷航　年領11億累死大鬍子

讀者回應

﻿

最新新聞

1全明星交易！詹皇拿衛少換西蒙斯

2球爸開嗆詹皇沒有球哥無法奪冠

3看金子弌大牛棚　達比修有絕讚

4飆分秀回顧：湯神3節14顆三分超柯瑞

5湖人拿祖巴奇+畢斯利換快艇中鋒

熱門新聞

1林書豪若沒被交易老鷹也不打算買斷

2暴龍5換1獲得小賈索

3公鹿交易來鵜鶘猛將米羅提奇

4七六人送2017狀元佛茲到魔術

5職棒仍有夢　林志祥不放任何機會

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

再見了！歷經中職興盛與谷底 中信兄弟恰恰彭政閔哽咽道別

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

為還債綁架男童卻變人質情結　我不想回家...大叔心疼放棄犯罪

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

資深媒體人投入山林＋前進偏鄉　李艷秋霸氣退休：想做優雅老太婆

阿公生日家人送「新台幣蛋糕」　長串鈔票拉不完網讚：大手筆
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366