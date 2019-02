從傷病中奮起的NBA球星（二）　曾受恐怖腿傷喬治撐起雷霆

▲雷霆二當家喬治。(圖/路透,下同)

記者游郁香/綜合報導

4年前遭逢嚴重腿傷的喬治(Paul George)迎來了生涯年,1月23日面對拓荒者一役,猛砍全場最高的36分、8籃板和4助攻,外帶5抄截,還在末節開局大秀飛身戰斧式爆扣,他也被選為今年全明星賽西區先發,「打臉」那些說他從東區轉戰西區後將難以再進入全明星賽的人。

Paul George takes McCollum's lunch money and cashes it in with the leaning slam! pic.twitter.com/ajZrY2ciSL