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從傷病中奮起的NBA球星（二）　曾受恐怖腿傷喬治撐起雷霆

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▲雷霆喬治、衛斯布魯克。（圖／路透）

▲雷霆二當家喬治。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

4年前遭逢嚴重腿傷的喬治(Paul George)迎來了生涯年，1月23日面對拓荒者一役，猛砍全場最高的36分、8籃板和4助攻，外帶5抄截，還在末節開局大秀飛身戰斧式爆扣，他也被選為今年全明星賽西區先發，「打臉」那些說他從東區轉戰西區後將難以再進入全明星賽的人。

前溜馬一哥喬治曾連3季率隊在季後賽力抗詹姆斯領軍的熱火，2012-13賽季與2013-14賽季兩人更是連續在東區決賽狹路相逢，分別鏖戰到搶七和第6戰，還未遭逢右腿開放性骨折重傷的「PG」，當時還是冉冉升起的未來巨星，與「詹皇」的頂尖小前鋒對決更是備受矚目的精彩戲碼。

喬治2017年曾傳出有意返鄉效力湖人，緋聞傳得沸沸揚揚，卻只聞樓梯響，他最後加盟雷霆與明星主控衛斯布魯克(Russell Westbrook)聯手，去年夏天又傳出洛城有意招攬他，但他並未與任何球隊會面就以4年1.37億美金的價碼續留奧克拉荷馬，此舉也讓洛城球迷相當失望，憤而在他作客史坦波中心時「狂噓」。

不過喬治對自己的決定態度堅定，他在1月23日於奧克拉荷馬主場面對拓荒者，以21投10中砍下36分、8籃板和4助攻，外帶5抄截、1火鍋，這是他本季第18度單場得分突破30大關，末節他罰球時，獲得了雷霆主場球迷的MVP呼聲，讓他相當感動。

▲雷霆喬治、衛斯布魯克。（圖／路透）

這是愛，是我選擇回到這個美好的地方的原因，這裡充滿愛，我為他們奮戰，他們讓我持續向前邁進，這也是為何我能繳出好表現。在場上打出表現，讓現場的球迷也融入比賽中，最後鎖定了勝局。」

喬治也憑藉本季繳出場均27.8分、7.9籃板和4助攻的好表現，獲得球迷、媒體以及其他球員的青睞，與聯盟兩大頭牌詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)，還有本季不斷打出「神級」表現的哈登(James Harden)、過去兩屆總決賽MVP杜蘭特(Kevin Durant)一起進入西區先發名單。

「我能說什麼呢？謝謝大家給我的愛與支持，我曾被告知，一旦我來到西區，我就不可能再次成為全明星球員；也有人跟我說，詹姆斯現在來到西區，我的明星賽生涯已經結束。」喬治揮別了嚴重腿傷，來到競爭激烈的西區，依舊憑藉優異表現成為全明星賽先發，寫下聯盟另一個振奮人心的勵志故事。

▲雷霆喬治、衛斯布魯克。（圖／路透）

關鍵字： NBA雷霆喬治湖人
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