從防守佈陣到假先發　改變大聯盟比賽的戰術

▲內野防守佈陣戰術。（圖／達志影像／美聯社）

記者張克銘／綜合報導

大聯盟近幾年戰術不斷進化，一方面也是部分預算不夠的球隊，為了求勝並保持競爭力，開始動腦思考如何讓球隊減少失分，讓球隊能夠贏下一場又一場的勝利，從數據分析到防守佈陣又到飛球世代，去年更有球隊大玩假先發，讓我們看到棒球的戰術原來也能如此多元。

近幾年大家最早熟悉的莫過於運動家帶來的魔球策略，利用數據分析，尋找出更有價值的球員，不花大錢去追逐所謂的明星球員，也讓運動家這支小市場球隊在2000年初期打出一波風潮，進而影響了大聯盟各球隊評價球員的方式。

▲太空人改變思維也成為一方霸主。（圖／達志影像／美聯社）

近幾年太空人更將魔球策略升級，除了靠數據分析外，還把球探的意見一併參考進去，更讓太空人這幾年保持強勁的競爭力，也是因為有球隊願意改變思考模式，才讓大聯盟變得如此精彩，也反映出願意改變的球隊都能嚐到幸福的果實。

先前提到的是打造球隊的方式，若提到戰術上的改變，防守佈陣絕對是近幾年大聯盟常看到的風景，為了讓對手的強力拉打打者的效益發揮到最小，防守的一方不惜犧牲猛個區域的空間，為的就是把傷害降到最低，近幾年最明顯的例子就是霍華德(Ryan Howard)，在2011年前幾乎是強打的代名詞，但之後因傷又受到防守佈陣的影響，讓霍華德的威力整個大減。

▲釀酒人季後賽把假先發玩到極致。（圖／達志影像／美聯社）

此外近幾年打者也想辦法要突破困境，開始有了飛球世代，也就是打者努力地將球打成飛球，追求長打成為打者追求的目標，也造就近幾年全壘打暴增的原因，也讓許多表現平平的打者搖身變成強打，而投手為應因此一策略，再配球上也開始調整，互相都有應對之道。

大聯盟2018球季最常見到的新戰術就是假先發，既然棒球是要抓27個出局數，在此一目標下，誰先發變得不是那麼的重要，從光芒到運動家甚至到中華職棒的中信兄弟，再到季後賽大玩假先發的釀酒人，還有在國聯冠軍戰曾投1人次的壯舉，都可看出各個教練鬥智、鬥法的調度，2019年球季是否還會有新戰術出現，也值得棒球迷好好觀察。

