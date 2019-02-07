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穆雷今年退休　誰來補上四大天王空缺

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▲▼費德勒、西西帕斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒。（圖／達志影像／美聯社）

記者張克銘／綜合報導

網壇四大天王費德勒(Roger Federer)、納達爾(Rafael Nadal)、喬科維奇(Navak Djokovic)、穆雷(Andy Murray)統治網壇數十年，不過就在穆雷即將告別網壇，費德勒也不若以往實力，許多新生代好手已經準備來挑戰四大天王的地位。

德國好手茲維列夫(Alexander Zverev)，去年的年終賽封王證明了他有一定實力可以威脅四大天王，不過大賽時總是容易軟手，目前四大公開賽中最好的成績僅到8強，成為他的致命傷，不過好處是茲維列夫還相當年輕，仍有時間可以讓他去證明自己的實力。

▲▼2018年終賽冠軍茲維列夫(Alexander Zverev)。（圖／達志影像／美聯社）

▲2018年終賽冠軍茲維列夫(Alexander Zverev)。（圖／達志影像／美聯社）

希臘好手西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)，去年奪下最佳進步球員，實力也獲得費德勒認可，2018年他在羅傑斯盃擊敗喬科維奇，年底也拿到Next Gen年終賽冠軍，而澳網更是一路殺進最後4強，更還擊敗了尋求衛冕的費德勒，西西帕斯的未來頗受看好，也是被點名是下一個能夠威脅四大天王的地位。

▲▼費德勒澳網16強不敵西西帕斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲西西帕斯。（圖／達志影像／美聯社）

南非巨人安德森(Kevin Anderson)去年闖進溫網決賽，但可惜最後只能屈居亞軍，不過安德森的發球威力十足，加上穩定的底線能力，在草地或是硬地球場都有能力威脅四大天王的地位。

帝姆(Dominic Thiem)在去年法網一戰成名，放眼網壇僅有3位選手能在紅土擊敗納達爾超過3次，蒂姆就是其中之一，雖然去年法網決賽仍不敵納達爾，但讓世人看到了他的潛力，教練布雷斯尼克(Gunter Bresnik)就表示，帝姆在等2到3年絕對有能力接班網壇。

▲▼ATP年終賽，帝姆(Dominic Thiem)。（圖／達志影像／美聯社）

▲帝姆(Dominic Thiem)。（圖／達志影像／美聯社）

來自俄羅斯的卡卓洛夫(Karen Khachanov)，生涯代表作就是在去年巴黎大師賽，一路過關斬將並在決賽直落二擊敗喬科維奇，奪得個人首座錦標，目前世界排名11名的他，同樣也是大家所看好的下一個球星，更有望挑戰四大天王的年輕球員之一。
 

關鍵字： 穆雷西西帕斯費德勒
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